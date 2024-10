FC Schalke 04 verkündet neue Partnerschaft

IMAGO/JOERAN STEINSIEK

Der FC Schalke 04 hat einen neuen Sponsor

Am Donnerstagvormittag vermeldet der FC Schalke 04 einen "Neuzugang". Das Glücksspiel-Unternehmen Rootz Limited steigt bei dem finanziell angeschlagenen Zweitligisten als Sponsor ein. Vorstandsvorsitzender Matthias Tillmann freut sich über die Partnerschaft, die zunächst auf zwei Jahre ausgelegt ist.

Der FC Schalke 04 hat einen neuen Sponsor: Rootz Limited und der Revierklub einigten sich auf eine Partnerschaft mit einer Laufzeit von zwei Jahren. Das Glücksspiel-Unternehmen wird laut Vereinsangaben mit dem Online-Casino Wildz bei Heimspielen auf den Banden der Veltins-Arena sichtbar sein.

Zudem präsentiert Wildz die offizielle Zuschauerzahl, die über den Videowürfel des Stadions und auf den Social-Media-Kanälen des Klubs bekanntgegeben wird. Der FC Schalke 04 freue sich auf die Zusammenarbeit mit dem "führenden Online-Glücksspielbetreiber", heißt es in einer entsprechenden Mitteilung auf der Webseite.

FC Schalke 04 einer "der traditionsreichsten Vereine Deutschlands"

"Wie im Fußball stehen bei Wildz der Fair-Play-Gedanke und der Spaß am Spiel im Mittelpunkt. Das Unternehmen arbeitet mit den weltweit führenden Spielanbietern zusammen und bietet ein unterhaltsames und verantwortungsvolles Gameplay", zeigte sich Vorstandsvorsitzender Matthias Tillmann von dem Einstieg der Firma mit Sitz in Malta begeistert.

Auch Wildz-CEO Sam Brown blickt mit viel Vorfreude auf die Zusammenarbeit. "Der S04 steht für eine tiefe Leidenschaft und Liebe zum Spiel und wird von seinen Millionen einzigartigen und leidenschaftlichen Fans getragen. Diese Werte spiegeln sich auch in unserer eigenen Philosophie wider, deshalb sehen wir in der Zusammenarbeit eine perfekte Synergie", so Brown.

Er freue sich "außerordentlich auf die Partnerschaft mit dem FC Schalke 04, einem der traditionsreichsten Vereine Deutschlands", heißt es in einem Statement weiter.