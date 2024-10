Vertragsdetails bei Leweling und Undav durchgesickert

IMAGO/Jerry Andre

Jamie Leweling und Deniz Undav stehen beim VfB Stuttgart unter Vertrag

Bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft sorgten Jamie Leweling und Deniz Undav vom VfB Stuttgart zuletzt für Aufsehen. Sollten potenzielle Interessenten an das Duo herantreten, könnte es teuer werden.

Wie die "Bild" berichtet, ist weder in Undavs noch in Lewelings Vertrag beim VfB Stuttgart eine Ausstiegsklausel verankert. Sollte ein Topklub bei den Schwaben anklopfen, wäre die Ablösesumme für das Duo also frei verhandelbar.

Derzeit deutet allerdings wenig auf einen Abschied hin.

Undav ist vertraglich noch bis 2027 an den Vizemeister der vergangenen Saison gebunden. Lewelings Arbeitspapier ist noch bis 2028 gültig.

Der VfB Stuttgart hatte Undav zur Saison 2023/2024 zunächst auf Leihbasis von Brighton & Hove Albion verpflichtet und in diesem Sommer knapp 27 Millionen Euro Ablöse für den 28-Jährigen hingeblättert.

Bei den Schwaben schaffte der Stürmer den Sprung in die Nationalmannschaft. Fünf Länderspiele und drei Tore stehen bislang zu Buche, zwei davon erzielte er zuletzt beim 2:1-Sieg des DFB-Teams gegen Bosnien in der Nations League.

VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth schwärmte zuletzt in höchsten Tönen von Undav. "Deniz ist ein Entertainer, aber auch ein Anführer", sagte er der "Stuttgarter Zeitung": "Solche Dinge werden im modernen Fußball mehr denn je benötigt - das macht ihn so wertvoll für den DFB und für uns."

Leweling feiert Traum-Debüt bei der Nationalmannschaft

Leweling war in der vergangenen Saison zunächst von Union Berlin ausgeliehen. Für fünf Millionen Euro wechselte er im Sommer fest nach Stuttgart.

Der Flügelstürmer gab beim 1:0-Sieg der Nationalmannschaft gegen die Niederlande sein Länderspiel-Debüt und erzielte prompt den Siegtreffer.

Für den VfB steht Leweling in dieser Spielzeit bei einem Tor und zwei Vorlagen in zehn Pflichtspielen. Undav kommt auf sechs Treffer und einen Assist.