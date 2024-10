Kompany gibt Musiala-Ausfall bekannt und spricht über Sané

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Vincent Kompany erwartet mit dem FC Bayern den VfB Stuttgart in der Allianz Arena

Der FC Bayern muss am Samstagabend im Spitzenspiel gegen den VfB Stuttgart (18:30 Uhr) ohne Jamal Musiala auskommen. Der Offensivmann steht nach seinen Hüftproblemen noch nicht wieder zur Verfügung, könnte aber in der kommenden Woche zurückkehren, wie FCB-Coach Vincent Kompany vor dem Duell mit den Schwaben bekanntgab.

Als Vincent Kompany am Freitagvormittag auf der Spieltags-Pressekonferenz auf die Personallage beim FC Bayern angesprochen wurde, musste er einen bitteren Ausfall vermelden. "Jamal Musiala wird definitiv nicht dabei sein, bei Dayot Upamecano müssen wir noch schauen", sagte Kompany.

Für Upamecano könnte Eric Dier neben Min-Jae Kim verteidigen, aber auch Leon Goretzka wäre eine Alternative. Musiala dürfte erneut von Thomas Müller ersetzt werden.

Dafür steht Torjäger Harry Kane, der beim 3:3 in Frankfurt ausgewechselt worden war, zur Verfügung. Überhaupt seien "alle fit von ihren Länderspielen zurückgekommen", so Kompany.

"In der nächsten Woche bekommen wir hoffentlich wieder den ganzen Kader zusammen", gab der Coach eine Prognose.

Dann könnte auch Leroy Sané ins Team zurückkehren. Dieser hatte lange an den Nachwirkungen einer Leistenoperation zu kämpfen. Zudem läuft sein Vertrag nach der Saison aus. Der Nationalspieler will sich also zeigen.

"Prozentuell ist es schwer auszudrücken, wie weit er ist. Ich kann mir vorstellen, dass wir in der nächsten Woche einen top Leroy Sané bekommen werden", sagte Kompany, betonte aber: "Es gibt keinen Druck. Seine Minuten werden kommen und dann wird er zeigen, wie gut er ist. Aber Zeitdruck gibt es hier nicht."

Sportvorstand Max Eberl stimmte Kompany mit Blick auf den anstehenden Vertragspoker mit dem Offensivmann zu.

"Das ist auch für mich das Entscheidende: Dass er (auf dem Platz) zeigen kann, dass er sich hier wohlfühlt", sagte Eberl und setzte hinzu: "Wir haben einen ganz offenen Austausch miteinander."

Die Aussagen der Bayern-PK zum Nachlesen:

+++ Kompany über Nübel: Gab es schon Kommunikation? +++

"In totaler Ehrlichkeit: Kommunikation gab es noch nicht, aber im Blick ist er natürlich als Spieler, der ausgeliehen ist. Wir verfolgen seine Entwicklung immer. Aber aus Respekt vor dem Spiel morgen, ist es wichtig, zu respektieren, dass er aktuell Nummer eins in Stuttgart ist. Morgen will ich einfach, dass der FC Bayern gewinnt. Alles andere ist jetzt kein Thema. Aber ich freue mich für ihn natürlich, dass er das so gut macht."

+++ Eberl über Sanés Vertragspoker +++

"Das ist auch für mich das Entscheidende: Dass er zeigen kann, dass er sich hier wohlfühlt. Wir haben einen ganz offenen Austausch miteinander."

+++ Kompany über Sané +++

"Prozentuell ist es schwer auszudrücken, wie weit er ist. Ich kann mir vorstellen, dass wir in der nächsten Woche einen top Leroy Sané bekommen werden. Aber es gibt keinen Druck. Seine Minuten werden kommen und dann wird er zeigen, wie gut er ist. Aber Zeitdruck gibt es hier nicht."

+++ Kompany über Hoeneß/Rummenigge-Aussagen, dass sie wieder Spaß im Stadion haben +++

"Ich bekomme viel Respekt, und das freut mich. Aber mein Job ist es, auf die Spiele und Spieler zu schauen. Dass wir ruhig bleiben, weiter arbeiten, dass wir objektiv gute Arbeit machen und uns verbessern. Das ist meine Mentalität und mein einziger Fokus. Wenn also ein Kompliment kommt oder Kritik, dann ist es in meiner Welt kein Thema."

+++ Eberl über Tuchel: Gab es Jubel beim Finanzvorstand? +++

"Die Dinge wären vorher geklärt."

+++ Kompany über die Spielweise: Wird es defensiver? +++

"Ich habe das Gefühl, ich habe diese Frage schon beantwortet: Ich komme aus Belgien und bin pragmatisch, wie die Deutschen. Wir haben gezeigt, dass wir dominant waren, wir hatten viel, viel mehr Chancen als der Gegner. Wir müssen das natürlich noch besser machen, müssen es optimieren. Das wollen wir. Aber ich glaube, wenn man objektiv bleibt, wäre es blöd, alles umzuändern, nur weil es zweimal mit dem Ergebnis nicht geklappt hat - nicht mit der Leistung, sondern eben mit dem Ergebnis. Wir glauben, dass wir so viele Spiele gewinnen. Also tun wir das so."

+++ Kompany über Ito +++

"Nach der Verletzung ist es ein Schritt zurück und zwei nach vorne. Wir bleiben ruhig, es ist nichts Schlimmes passiert. Aber das ist alles normal in dieser Phase, ich kenne das aus meiner aktiven Zeit. Die kleine Verletzung wird nicht sehr viel ändern."

+++ Hätte es mehr Tore gegen Frankfurt geben müssen? +++

Kompany: "Die Frage ist: Wenn wir dieses Spiel zehnmal spielen, wie oft gewinnen wir? Es ist unser Job, es noch mehr besser zu machen. Das ist und bleibt unser Ziel. Aber letztendlich haben wir zu 100 Prozent den Glauben, dass wir auf diese Art erfolgreich werden. Wir freuen uns auf das nächste Spiel und den nächsten Schritt. Wenn es da dann wieder so aussieht wie im letzten Spiel, gibt es eine gute Chance, zu gewinnen."

+++ Beide erneut über den den VfB +++

Kompany: "Der VfB hat sehr, sehr gut gearbeitet in den letzten Jahren, sie waren in der letzten Saison sehr erfolgreich. Für uns ist es gut, dass wir in der Allianz Arena gegen sie spielen können."

Eberl: "Es ist bemerkenswert, wenn andere Vereine einen guten Job machen. Hoeneß, Wohlgemuth, das passt. Sie haben viele deutsche Spieler verpflichtet, haben sich diesem Weg verschrieben, das ist bewundernswert."

+++ Eberl über den VfB +++

"Wir freuen uns auf den Südschlager, von dem man wieder sprechen kann. Der VfB muss jetzt einiges beweisen, das ist eine große Aufgabe."

+++ Eberl über Tuchel +++

"Das war eine sehr, sehr gute Wahl. Dass er ein herausragender Trainer ist und den englischen Fußball aus dem Effeff kennt, weiß man ja. Ich scherze Mal: Declan Rice kam nicht hierher, jetzt geht er zu Declan Rice. Das ist aus deutscher Sicht eine gefährliche Verpflichtung."

+++ Kompany über Tuchel als neuen England-Coach +++

"Er hat in England ein hohes Ansehen."

+++ Kompany über den VfB +++

"Sie haben in vielen Spielen gezeigt, wie sie spielen wollen. Wie sie das gemacht haben gegen Real Madrid, gegen Bayer Leverkusen: Stuttgart will immer den eigenen Fußball spielen. Ich erwarte, dass sie es auch morgen machen wollen. Sie spielen druckvoll, finden fußballerische Lösungen. Die haben Spieler, die in den letzten Monaten sehr, sehr oft getroffen haben. Darum sind sie auch Zweiter in der letzten Saison geworden."

+++ Kompany über Upamecano und Musiala +++

"Sie sind alle fit zurückgekommen aus der internationalen Woche. Aber ob sie wirklich zu 100 % einsatzbereit sind, ist noch nicht klar. Jamal Musiala wird aber gar nicht dabei sein, bei Dayot Upamecano müssen wir noch schauen. In der nächsten Woche bekommen wir hoffentlich wieder den ganzen Kader dazu."

+++ Da ist er! +++

Die PK beginnt, Kompany ist da und auch Sportchef Max Eberl ist dabei.

+++ Kompany lässt noch auf sich warten! +++

Der Coach mag Verspätungen eigentlich nicht, er selbst lässt sich aber im Moment noch Zeit

+++ Gleich geht's los! +++

In wenigen Minuten erwarten wir Vincent Kompany auf dem Podium.

+++ VfB-Sieg in München ist Jahre her +++

Die Bundesliga-Bühne ist wieder einmal bereit für ein spektakuläres Duell. Am kommenden Samstagabend (18:30 Uhr im sport.de-Live-Ticker) erwartet Rekordmeister FC Bayern München den amtierenden Vizemeister VfB Stuttgart in der Allianz Arena.

Die historische Bilanz der beiden Teams spricht eine klare Sprache: Der FC Bayern hat in den direkten Duellen gegen Stuttgart in der Vergangenheit deutlich die Oberhand behalten. 69 von insgesamt 111 Partien gewannen die Münchner (22 Remis, 19 Niederlagen).

Der FCB verfügt also über eine beeindruckende Heimstärke, doch die Schwaben werden bemüht sein, für eine Überraschung zu sorgen. Letztmals gelang das in(!) München am 12. Mai 2018, damals gewann der VfB mit 4:1 gegen Ribéry, Lewandowski, Hummels und Co.!

Über sechs Jahre ist das also her. Aber: Das jüngste Duell am 32. Spieltag der letzten Saison ging mit 3:1 klar an die Stuttgarter, die damit ihre Ambitionen auf die spätere Vizemeisterschaft eindrucksvoll untermauerten. Der Rekordmeister sollte also gewarnt sein.

+++ Wie bekommt Kompany die Defensive in den Griff? +++

Während der FC Bayern sich in der Bundesliga mit der besten Offensive brüsten darf - 20 Saisontore hat bislang noch kein anderes Team auf dem Konto, Meister Bayer Leverkusen folgt mit 16 Treffern auf Platz zwei des Tor-Rankings - standen die Münchner aufgrund ihrer weit nach vorn pressenden Spielweise in der Defensive zuletzt einige Male blank.

Gegen die offensivstarken Frankfurter kassierte das Kompany-Team auf diese Weise gleich drei Gegentreffer (Endstand: 3:3), auch in der Champions League mussten die Bayern-Abwehr nach einem Konter einen bitteren Gegentreffer einstecken und verlor 0:1 gegen Aston Villa. Kurzum: Die Münchner müssen sich in der Vorwärtsbewegung besser absichern.

Nimmt Kompany also möglicherweise sogar personelle Änderungen an der Startelf vor? Denkbar wäre ein Einsatz von Neuzugang Joao Palhinha neben Joshua Kimmich im defensiven Mittelfeld, der für den offensiver ausgerichteten Aleksandar Pavlovic ins Team rücken könnte. Oder zieht Kompany seinen Offensiv-Stil auch gegen die gefährlichen Stuttgarter, die die aktuell längste Tor-Serie im Wettbewerb aufweisen, durch? Wachsein ist definitiv gefragt, immerhin hat das Team von Sebastian Hoeneß in den jüngsten 22 Bundesliga-Partien immer mindestens ein Tor erzielt.