Toni scherzt mit Guardiola: "Hast den Fußball ruiniert"

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Luca Toni spielte einst beim FC Bayern in der Bundesliga

Zwischen 2007 und 2009 ging der ehemalige italienische Nationalspieler Luca Toni für den FC Bayern in der Bundesliga auf Torejagd. Nach seinem Abschied aus München ging es für den Stürmer allerdings rapide bergab. Dafür machte der 47-Jährige nun scherzhaft Star-Trainer Pep Guardiola verantwortlich.

Einst kickten Luca Toni und Pep Guardiola gemeinsam für Brescia Calcio in Italien. Gemeinsam mit ihrem Ex-Mitspieler Roberto Baggio traf sich das Duo nun in einem Restaurant in Lombardi - und erlebte dort offenbar einen launigen Abend, wie ein Video zeigt, dass der ehemalige Stürmer-Star des FC Bayern am Mittwoch auf seinem Instagram-Kanal veröffentlichte.

In diesem machte der Weltmeister von 2006 dem heutigen Erfolgstrainer von Manchester City scherzhaft schwere Vorwürfe.

Guardiola schießt umgehend gegen Luca Toni zurück

"Pep, du hast den Fußball ruiniert. Mit der falschen Neun konnte ich vier Jahre lang keine Mannschaft finde", klagte der 47-Jährige mit einem Lächeln auf den Lippen. Auch Guardiola, der im Hintergrund zu sehen ist, amüsierte sich über die Bemerkung.

Die "Kritik" wollte der spanische Star-Trainer allerdings nicht auf sich sitzen lassen. "Ich habe ihn: Haaland. 60 Tore. Wir haben das Triple mit diesem Stürmer gewonnen", antwortete Guardiola und stichelte anschließend gegen Toni zurück: "Aber die Mittelstürmer müssen gut sein! Verstehst du das?" Beim FC Barcelona prägte Guardiola eine Ära, ohne dabei mit einem echten Mittelstürmer aufzulaufen.

Luca Toni hatte seine Karriere 2016 beim italienischen Erstligisten Hellas Verona beendet. Zwischen 2007 und 2009 erzielte der kopfballstarke Mittelstürmer in 89 Pflichtspielen 58 Treffer für den FC Bayern. Unter Guardiola, der zwischen 2013 und 2016 in München Trainer war, spielte der 47-fache italienische Nationalspieler nie. Heute ist Toni als TV-Experte in Italien aktiv.