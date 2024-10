Überraschende Entscheidung in Schalker T-Frage gefallen

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Beim FC Schalke 04 kämpfen zwei Torhüter um den Stammplatz

Ron-Thorben Hoffmann oder Justin Heekeren - wer ist unter dem neuen Trainer des FC Schalke 04 der Stammtorwart? Kees van Wonderen traf eine äußerst überraschende Entscheidung. Denn: Er entschied sich, vorerst einige Spiele abzuwarten, ehe eine neue Nummer eins bestimmt wird.

Beim Krisen-Zweitligist FC Schalke 04 bleibt die Torwartfrage auch kurz- bis mittelfristig ein brisantes Thema.

Der neue Cheftrainer Kees van Wonderen konnte zwar in den wenigen Tagen seit seinem Amtsantritt eine Entscheidung treffen, wer beim Auswärtsspiel der Knappen am Samstag bei Hannover 96 (13:00 Uhr) zwischen den Pfosten steht. Endgültig ist die T-Frage aber nicht geklärt.

Die durchaus unkonventionelle Idee des Niederländers: Erst bekommt Ron-Thorben Hoffmann seine Chance, dann Justin Heekeren.

"Die Entscheidung ist gefallen", begann der Niederländer am Donnerstagmittag auf der Spieltagspressekonferenz der Königsblauen seine Erklärung: "Ich habe mich vor der PK mit Ron-Thorben und Justin hingesetzt. Meiner Meinung haben wir vier sehr gute Torwarte. Mit Luca (Podlech, Anm. d. Red.) einen sehr jungen, mit Michael (Langer) einen erfahrenen, auf den du dich immer verlassen kannst, und dann noch zwei gute, die jetzt um den Platz im Tor kämpfen."

Torwart-Casting beim FC Schalke 04: "Habe es nicht eilig"

Van Wonderen betonte, dass er zwar die Leistungen der Torhüter in den vergangenen Monaten verfolgt habe, aber sich noch kein genaues Bild hat machen können. Der 55-Jährige will im Liga-Betrieb zunächst in Erfahrung bringen, wie die beiden Schlussmänner auf Rückschläge und "Fehler" im Spielbetrieb reagieren. "Ich kann mich nach sechs Tagen nicht mit Sicherheit festlegen", betonte er: "Ich habe es nicht eilig. Wenn man zwei gute Torhüter hat, muss man sich auch keine Sorgen machen."

Bedeutet: Im Auswärtsspiel in Hannover und anschließenden Heimspiel gegen Greuther Fürth wird Ron-Thorben Hoffmann das Schalker Tor hüten. Die beiden weiteren Partien gegen den FC Augsburg im DFB-Pokal sowie in Ulm steht Justin Heekeren im Kasten. "Danach kann ich mich entscheiden, ob A oder B. Ob gut oder besser."

Van Wonderen betonte auf Nachfrage, ob Hoffmann auch im Falle sehr guter Leistungen nach zwei Spielen zurück in die zweite Reihe rücken muss: "Zwei Spiele für beide, danach wird sich entscheiden, mit wem wir erstmal weitermachen."

Der Nachfolger von Karel Geraerts hob zugleich aber auch hervor, dass es wichtig ist, sich auf eine Nummer eins festzulegen, um der Mannschaft Stabilität zu geben. "Aber das muss gut begründet sein", erklärte er seinen Ansatz.