Kampfansage an Bayern: SGE-Star Marmoush hat großes Ziel

IMAGO/osnapix

Omar Marmoush hat mit Eintracht Frankfurt einiges vor

Omar Marmoush hat bei Eintracht Frankfurt noch einen Vertrag bis zum Sommer 2027. Nun hat der torhungrige Angreifer eine Kampfansage an den FC Bayern gesendet, denn der Ägypter hat mit der SGE noch große Ziele vor sich.

In diesen Wochen strotzt Omar Marmoush nur so vor Selbstvertrauen, das war dem Stürmer von Eintracht Frankfurt immer wieder anzumerken. In der Bundesliga wurde das zuletzt vor der Länderspielpause deutlich, als Marmoush im Heimspiel gegen den FC Bayern gleich doppelt traf und zudem noch einen Treffer vorlegte und damit hauptverantwortlich für das 3:3 gegen den Rekordmeister war.

Schon zuvor hatte der Mittelstürmer seit dem 2. Spieltag in jeder Partie mindestens einmal getroffen, trug mit seinen Treffern dazu bei, dass die Eintracht derzeit mit nur einem Punkt Abstand auf den Spitzenplatz von Rang drei der Tabelle grüßt. Vor dem Duell mit Meister Bayer Leverkusen am Samstag (15:30 Uhr im sport.de-Live-Ticker) hat Marmoush nun eine Kampfansage an den amtierenden Titelträger und noch mehr an den Dauer-Sieger der Vorjahre aus München gesendet.

"Ich würde mit Eintracht am liebsten die deutsche Meisterschaft gewinnen", gab Marmoush während der Länderspielreise im ägyptischen Sport-TV-Sender "Yallakora" die Richtung vor.

"Ich weiß nicht, wie lange wir nicht mehr deutscher Meister geworden sind", versuchte sich der 25-Jährige an den letzten hiesigen Erfolg der SGE zu erinnern, der aus dem Jahr 1959 datiert, als es noch nicht einmal die Fußball-Bundesliga gab. Damals wurde die Eintracht das erste und einzige Mal Deutscher Meister.

Marmoush gibt Wechseltoptionen zu

"Die Europa League hat Frankfurt vor zwei Jahren gewonnen. Aber die Liga gewinnt fast immer Bayern", so Marmoush weiter. "Wenn man es dann trotzdem schafft, die Meisterschaft zu holen, wäre das wirklich außergewöhnlich."

Ob das Wunder in dieser Saison möglich ist, vermochte Marmoush nicht zu sagen, freute sich aber über den tollen Lauf seiner Mannschaft, die nach der Niederlage gegen Borussia Dortmund am 1. Spieltag (0:2) wettbewerbsübergreifend kein Spiel mehr verlor - auch dank Marmoushs Toren.

Dass er im Sommer hätte nach England wechseln können, bereut der Angreifer daher umso weniger. "Ich wusste natürlich über die Angebote Bescheid. Ein Wechsel war möglich", gab er zu, fügte jedoch an: "Aber Gott sei Dank bin ich geblieben und ich bin zufrieden, dass ich geblieben bin. Diese Entscheidung war die richtige."