Kompany-Insider berichtet von Parallelen

IMAGO/Mladen Lackovic

Vincent Kompany ist Trainer des FC Bayern

Der FC Bayern führt standesgemäß die Tabelle der Fußball-Bundesliga an, zuletzt gab es aber wettbewerbsübergreifend gleich in drei Spielen in Folge keinen Sieg für die Münchner, die seit Sommer von Vincent Kompany betreut werden. Nun hat ein Insider Parallelen zu Kompanys Zeit bei dessen Ex-Klub FC Burnley gezogen und den Zweiflern Hoffnung gemacht.

Vorne hui, aber noch mit Luft nach oben - hinten eher so la la: So kann man die bisherige Saison des FC Bayern beschreiben. Eindrucksvoll schnürte das Team von Vincent Kompany seine Gegner ein, war über weite Strecken drückend überlegen, doch nur wenige Unachtsamkeiten in der Defensive und schlechte Chancen-Verwertung in der Offensive sorgten dafür, dass zuletzt nicht die volle Punktzahl eingefahren wurde.

Doch glaubt man dem früheren Fußball-Profi Glen Little vom FC Burnley, der Kompany bestens aus dessen Zeit bei den Clarets kennt, dann muss man sich in München keine Sorgen machen. Die Ergebnisse werden kommen.

"Sein Spielstil war auch beim FC Burnley schon riskant", verriet Little gegenüber "Sport1" und fügte an: "Bereits in den ersten ein, zwei Monaten konnte man sehen, dass sich Kompanys Stil sehr an dem von Manchester City orientiert. Das war wiederum nicht überraschend, weil Kompany viel von Pep Guardiola gelernt hat."

Zuerst sei es wie gerade beim FC Bayern gewesen. "Am Anfang haben die Spieler einfach zu viele Chancen vergeben", sagte der Kompany-Insider. "Aber dann lief es plötzlich. Die Ergebnisse stimmten und der FC Burnley spielte eine herausragende Saison. Über 100 Punkte sprechen da für sich. Von da an waren alle von ihm überzeugt."

FC Bayern: Kompany nicht von seinem Weg abzubringen

Gut möglich, dass das Gleiche beim Rekordmeister passiert. "Ich könnte mir vorstellen, dass es bei Bayern München ähnlich läuft", sagte der 49-Jährige.

"Jetzt hat man dreimal hintereinander nicht gewinnen können, aber das wird Kompany nicht von seinem Weg abbringen. Bei Burnley passte irgendwann alles zusammen. Die Ballbesitzquote war überragend. Kompanys Mannschaft war quasi das Manchester City der Championship."

Schon jetzt hat der FC Bayern nach nur sechs Spieltagen bereits 20 Tore auf dem Konto. Die Bundesliga sollte also gewarnt sein.