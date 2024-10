Debakel in Darmstadt! Köln geht gegen Lilien unter

IMAGO/Thomas Voelker

Darmstadt hatte viel Grund zu jubeln, Köln nicht

Der 1. FC Köln hat beim SV Darmstadt 98 ein Debakel erlebt. Die Rheinländer unterlagen den Hessen im Duell der beiden Erstliga-Absteiger 1:5 (1:2). Nach drei ungeschlagenen Spielen gingen die Kölner mal wieder als Verlierer vom Platz.

Fraser Hornby gelang vor 17.810 Zuschauern im ausverkauften Stadion am Böllenfalltor ein Doppelpack für Darmstadt (11./40.), die weiteren Tore für die Lilien erzielten Isac Lidberg (54.), Philipp Förster (65.) und Aleksandar Vukotic (90.+4).

Für den FC, der vorerst vier Punkte hinter Platz zwei und drei liegt, hatte Tim Lemperle zum zwischenzeitlichen 1:1 getroffen (38.).

"Grundsätzlich alles" sei schief gelaufen, analysierte FC-Verteidiger Leart Pacarada die "verdiente Niederlage". In der Verteidigung "hat es ziemlich häufig gebrannt". Bei Darmstadt wiederum habe "alles, was sie gemacht haben, funktioniert. So Tage gibt es im Fußball. Es bringt nichts, sich jetzt die ganze Woche mit dem Spiel zu beschäftigen, das wird ganz klar aufgearbeitet und dann abgehakt."

Ausgleich hält nicht lange

Hornby nutzte die zweite gute Möglichkeit der Darmstädter zur 1:0-Führung mit einem platzierten Flachschuss aus zwölf Metern. Köln hatte danach mehr Ballbesitz, ohne sich gegen geschickt verteidigende Platzherren aber hochkarätige Möglichkeiten zu erarbeiten.

Aus einem Konter heraus gelang den Domstädtern durch Lemperle der Ausgleich, gegen unsortiert wirkende Gäste schaffte jedoch Hornby postwendend die erneute Führung für die Südhessen.

Kurz vor der Halbzeit verpasste Linton Maina (42.) den erneuten Ausgleich, Hornby das dritte Tor für Darmstadt (45.+2). Die Gastgeber ließen sich aber nicht beirren und Lidberg baute kurz nach dem Wechsel mit einem Schuss von der Strafraumgrenze die Führung aus.

Gegen die Kölner, die nun noch mehr riskieren mussten, schraubten Förster und Vukotic das Ergebnis weiter in die Höhe.