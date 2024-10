Medien: Ehemaliger Bayern-Verantwortlicher hat neuen Job

IMAGO/O.Behrendt

Marco Neppe (li.) und Hasan Salihamidzic arbeiteten zusammen beim FC Bayern, mussten allerdings beide ihren Hut nehmen

In den letzten Jahren gab es beim FC Bayern insbesondere auf der Führungsebene zahlreiche Veränderungen. Oliver Kahn musste im Frühsommer 2023 seinen Hut als Vorstandsboss nehmen, Hasan Salihamidzic war seine Aufgabe als Sportvorstand los und auch der Technische Direktor Marco Neppe wurde einige Zeit nach dem Duo von seinen Aufgaben entbunden. Einer aus dem genannten Trio hat nun aber eine neue Aufgabe im Fußball-Business angetreten.

Seit Mai 2023 gibt es beim FC Bayern ein wildes Wechselspiel auf den Führungspositionen: Oliver Kahn wurde aufgrund des schwachen Abschneidens nach der Entlassung von Julian Nagelsmann und der Amtserhebung von Thomas Tuchel kurz vor dem Saisonfinale von seinen Aufgaben als Vorstandsvorsitzender entbunden, auch Hasan Salihamidzic musste als Sportvorstand zurücktreten.

Übrig blieb aus dem Triumvirat in der sportlichen Chef-Ebene nur der Technische Direktor Marco Neppe. Dieser durfte immerhin noch bis April 2024 weiterarbeiten.

Neppe war zuvor vom Scout zum Leiter der Sichtungsabteilung aufgestiegen, agierte schließlich ab Ende 2021 als genannter Technischer Direktor und arbeitete bis April in dieser Rolle an der Seite des neuen Sportdirektors Christoph Freund. Danach erfolgte die "Trennung in gegenseitigem Einvernehmen", wie damals mitgeteilt wurde. Neppes Aufgaben wurden vom neuen Sportvorstand Max Eberl sowie Sportdirektor Freund übernommen. Als neuer Vorstandsboss ist seit Längerem Jan-Christian Dreesen tätig, auch wenn dessen weitere Zukunft wohl offen ist.

Neppe jedenfalls hat nun wohl einen neuen Job gefunden. Denn wie die "Sport Bild" erfahren hat, heuerte der 38-Jährigen bereits vor einigen Wochen in Übersee beim FC Toronto an. In Kanadas Metropole ist Neppe demnach als externer Berater angestellt worden.

Nach Zeit beim FC Bayern: Neppe hat neue Aufgabe(n)

Mit seinem Wissen aus zehn Jahren Bundesliga soll er unter anderem die Mannschaft aus der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) voranbringen, darüber hinaus aber auch den Gesamt-Verein an sich im Blick haben.

Heißt: Der von der Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd. (MLSE) geführte FC Toronto hat Neppe beauftragt, die Strukturen und Philosophien zu durchleuchten und zu optimieren. Wie lange Neppe diese Aufgabe ausführen wird, ist nicht bekannt.