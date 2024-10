Manuel Neuers und Bayerns Zukunftsplan aufgedeckt

IMAGO/Markus Fischer

Manuel Neuers Vertrag beim FC Bayern läuft - Stand jetzt - im Sommer 2025 aus

Wie geht es für Manuel Neuer ab dem Sommer weiter? Verlängert der Torhüter noch einmal beim FC Bayern oder plant er anders? Und wie stellt sich eigentlich der deutsche Fußball-Rekordmeister den weiteren Verlauf zwischen den Pfosten vor? Auf diese Fragen gibt es nun Antworten.

Eines steht fest: Der aktuelle Vertrag von Manuel Neuer beim FC Bayern läuft Ende Juni 2025 aus. Offen ist bislang noch, ob der 38-Jährige nach der aktuellen Saison weitermacht.

Die "Süddeutsche Zeitung" berichtet allerdings nun, dass aus dem Umfeld von Neuer zu vernehmen ist, dass dieser keinen Grund sieht, im kommenden Sommer aufzuhören.

Vielmehr deutet alles darauf hin, dass Neuer gern beim FC Bayern verlängern möchte. Entsprechende Gespräche könnten in der Winterpause erfolgen. Die Saisonunterbrechung soll für die Bayern-Bosse ein guter Zeitpunkt sein, heißt es bei der "SZ".

Sollte Neuer weiter fit bleiben, soll mit ihm gesprochen werden und sein Vertrag bis Mitte 2026 verlängert werden, so die Idealvorstellung. Vorher will man aber weiter beobachten, wie Neuer sich schlägt und ob er nicht im Vergleich zu früher anfälliger geworden ist.

FC Bayern schaut sich nach Alternativen um

Die Idealvorstellung der Bosse ist demnach, dass ein starker Neuer bis Sommer 2026 verlängert und danach der derzeit an den VfB Stuttgart ausgeliehene Alexander Nübel zurückkommt und die Nachfolge des dann 40-Jährigen antritt.

Sicherheitshalber behalten Sportvorstand Max Eberl und Co. aber den Torhüter-Markt weiter im Auge, vor allem, falls Nübel sich am Ende für einen anderen Weg als für den in München entscheiden sollte.

Als möglicher Kandidat für die Neuer-Nachfolge gilt daher auch Jonas Urbig vom 1. FC Köln, der in den letzten Wochen auch Thema für die Nationalmannschaft war. Urbig könnte aber auch als Backup zum FC Bayern wechseln, heißt es.

Außerdem sollen auch Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion) und Mike Maignan (AC Mailand) auf der Shortlist des FC Bayern sein. Letztgenannter ist demnach - Stand jetzt - Favorit, falls die Münchner viel Geld ausgeben und einen Torwart von einem anderen Verein loseisen müssen.