FC Bayern gibt nächstes Update zu Aleksandar Pavlovic

IMAGO/Markus Ulmer

Der FC Bayern muss vorerst auf Aleksandar Pavlovic verzichten

Der FC Bayern muss in den kommenden Wochen auf Aleksandar Pavlovic verzichten. Wie der deutsche Rekordmeister am Samstagabend verkündete, zog sich der Mittelfeldspieler beim 4:0-Erfolg gegen den VfB Stuttgart einen Schlüsselbeinbruch zu. Am Sonntag gab es dann das nächste Update.

Was für ein Pech für Bayerns Shootingstar Aleksandar Pavlovic: Der Mittelfeldspieler verletzte sich im Bundesliga-Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern und VfB Stuttgart (4:0) bereits in der Anfangsphase. Der Youngster landete nach einem Kopfballduell unglücklich auf der rechten Schulter und konnte anschließend nicht mehr weitermachen. Für ihn kam Sommer-Neuzugang Joao Palhinha in die Begegnung.

Pavlovic werde dem FC Bayern "in den kommenden Wochen fehlen", teilten die Münchner in einem offiziellen Klubstatement am Samstag mit. Der Grund: Ein Schlüsselbeinbruch!

Am Sonntag gab es dann das nächste Update: Pavlovic sei mittlerweile erfolgreich an der Schulter operiert worden, so der Rekordmeister.

Wie lange fehlt Pavlovic dem FC Bayern?

Laut "Bild" rechnet der Verein mit einer Zwangspause "von bis zu drei Monaten". Journalist Fabrizio Romano schrieb am Samstagabend beim Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter), dass der FC Bayern von einem Ausfall bis Ende November ausgehen würde. Der italienische Reporter schränkte ein, dass die Prognose vom Heilungsverlauf abhängig ist.

Bayerns Sportvorstand Max Eberl hatte bei "Sky" zuvor bereits mitgeteilt, dass der Klub einen Schlüsselbeinbruch bei Pavlovic befürchte. Trainer Vincent Kompany meinte: "Es sah nicht gut aus und sieht immer noch nicht gut aus. Er war bislang unser bester Spieler."

Nutzt Palhinha seine Chance beim FC Bayern?

Pavlovic war beim FC Bayern im bisherigen Saisonverlauf im Mittelfeldzentrum neben Joshua Kimmich gesetzt.

Sommer-Neuzugang Joao Palhinha blieb zumeist die Backup-Rolle übrig. Der Portugiese dürfte durch die Verletzung des 20-Jährigen in den kommenden Wochen mehr Spielzeit erhalten.

Der FC Bayern hatte Palhinha im zurückliegenden Juli für die kolportierte Ablösesumme von rund 50 Millionen Euro vom FC Fulham aus der englischen Premier League losgeeist.