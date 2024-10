Bayern-Star Olise erhält besondere Auszeichnung

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Michael Olise ist beim FC Bayern durchgestartet

Michael Olise hat beim FC Bayern einen beeindruckenden Start hingelegt. Nun hat der französische Offensivspieler in München eine besondere Auszeichnung erhalten.

Wie der Klub am Sonntag mitteilte, wurde Olise von den Bayern-Fans zum Spieler des Monats September gewählt. Bei einer entsprechenden Abstimmung votierten demnach 39 Prozent der Anhänger für den 22-Jährigen, der im Sommer von Crystal Palace an die Isar gewechselt war.

Damit lag Olise im Voting deutlich vor Jamal Musiala (17 Prozent) und Aleksandar Pavlovic (9 Prozent) auf den weiteren Plätzen.

Der französische Nationalspieler hatte beim FC Bayern nach seinem Millionen-Transfer kaum Anlaufzeit gebraucht. Im September war ihm in der Bundesliga ein Gala-Auftritt gegen Werder Bremen mit zwei Toren und zwei Vorlagen gelungen. Zudem traf er im ersten Champions-League-Spiel seiner Karriere direkt doppelt gegen Dinamo Zagreb.

Inzwischen steht Olise wettbewerbsübergreifend bei sechs Toren und drei Vorlagen in zehn Spielen für den FC Bayern. Auch Trainer Vincent Kompany verteilte jüngst ein Sonderlob an den Flügelstürmer.

Beim FC Bayern auf dem Weg zum Star

"Michael hat das von Anfang an gut gemacht. Wenn er so weiter macht ... viel besser hätte er für Bayern nicht anfangen können", sagte der Chefcoach nach dem 5:0 in Bremen.

Er habe "nicht das Gefühl", dass der 22-Jährige ein Spieler ist, "der viel Druck spürt", so Kompany über seinen Schützling. Olise genieße einfach den Fußball.

Allerdings sollte sich der neue Shootingstar beim Rekordmeister nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen. So viel machte auch Kompany bereits deutlich.

"Es ist der Luxus des FC Bayern: Wir haben sehr viele gute Spieler, wir haben uns einen großen Kader gewünscht. Das heißt, dass wir in jedem Spiel starken Ersatz haben", erklärte der Nachfolger von Thomas Tuchel.

Bislang hat Olise, der selbst ungern Interviews gibt, jedoch keinen Anlass zur Sorge geliefert.