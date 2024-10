So ehrlich reagierte Palhinha auf den Pavlovic-Ausfall

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Joao Palhinha wird sich beim FC Bayern in Zukunft wohl seltener auf der Bank wiederfinden

Des einen Leid ist des anderen Freud: Dieses altbekannte Sprichwort passt perfekt zur Situation von Aleksandar Pavlovic und Joao Palhinha beim FC Bayern. Während der Erstgenannte nach seiner Verletzung wochenlang zuschauen muss, eröffnet sich für den Zweiten eine ungeahnte Chance. Dass ihm das gut gefällt, gab nun auch Palhinha offen und ehrlich zu.

Bei allem Jubel über den deutlichen und überaus verdienten 4:0-Erfolg über den VfB Stuttgart gab es beim FC Bayern am Samstag auch schlechte Nachrichten. Denn schon nach wenigen Minuten musste Mittelfeld-Shootingstar Aleksandar Pavlovic das Feld verlassen. Nach einem Kopfball-Duell war der junge deutsche Nationalspieler unglücklich auf der rechten Schulter gelandet und hatte sich dabei - wie sich später herausstellte - das Schlüsselbein gebrochen.

Pavlovic wurde am Sonntag operiert und wird nun "in den kommenden Wochen fehlen", wie der FC Bayern jüngst mitteilte. Für den 20-Jährigen war Sommer-Neuzugang Joao Palhinha ins Spiel gekommen, der sich über die restlichen gut 85 Minuten eindrucksvoll schlug.

In der sport.de-Einzelkritik gab es für den 51 Millionen Euro schweren Sommer-Neuzugang die Note 2,5. "Dominierte gerade nach der Pause das Geschehen im Zentrum. Präsentierte sich ruhig am Ball und konsequent in den Duellen", hieß es dort. Gut möglich, dass sich für Palhinha nun eine ungeahnte Chance ergibt, nachdem er zu Saisonbeginn überraschend noch kaum zum Zug gekommen war.

Und genau an diese Möglichkeit dachte auch Palhinha selbst, als er die Verletzung von Pavlovic von der Bank aus miterlebte, wie er ehrlich gegenüber "Bild" zugab.

"Mir ging die Chance durch den Kopf, die sich mir bot", verriet er dem Boulevard-Blatt und fügte an: "In dem Moment hatte ich das Glück, dass der Trainer mich gerufen hat."

Er sei "sehr glücklich" gewesen, "weil ich wusste, dass das eine große Chance für mich sein würde", schloss der Portugiese, der noch am Samstagabend via Instagram Genesungswünsche an seinen jungen Kollegen schickte.

FC Bayern: Palhinha schickt Grüße an Pavlovic

"Es war eine erstaunliche Nacht mit einem großen Sieg im eigenen Stadion", schrieb Palhinha und fügte an: "Dieser Sieg gehört uns allen und ist unserem Aleksandar Pavlovic gewidmet. Erhol dich schnell, mein Freund."

Bei "Bild" hatte er zuvor zudem auf seine schwierige Zeit zurückgeblickt. "Dass ich zuletzt nicht gespielt habe, heißt nicht, dass ich meine Sache zuletzt falsch gemacht habe. Das glaube ich einfach nicht. Ich gebe immer alles – das klappt manchmal gut und manchmal nicht. Aber ich bin hier, um für meine Chancen zu kämpfen und gute Dinge wie an diesem Abend zu erreichen", sagte der 29-Jährige, der bisher nur auf magere 236 Spielminuten in sieben wettbewerbsübergreifenden Einsätzen kommt.

Durch den mehrwöchigen Ausfall von Pavlovic dürfte sich die Zahl der Spielminuten aber bald massiv erhöhen. Am Mittwochabend steht für den deutschen Rekordmeister in der Vorrunde der Champions League das Gastspiel beim FC Barcelona an.