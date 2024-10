Matthäus bricht Lanze für Bayern-Reservist

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Lothar Matthäus macht sich für Leon Goretzka vom FC Bayern stark

Leon Goretzka hat beim FC Bayern nach wie vor einen schweren Stand. Lothar Matthäus machte sich nun öffentlich für den zentralen Mittelfeldmann stark.

Goretzka sei ein Spieler, "der meiner Meinung nach zu schlecht wegkommt - sowohl in der Nationalmannschaft als auch beim FC Bayern", sagte Matthäus bei "Sky90".

"Aber das sind Trainer-Entscheidungen, da blicken wir nicht durch, da schauen wir nicht rein. Bei mir würde wahrscheinlich Goretzka spielen. Ich hätte vielleicht dann auch gar keinen Palhinha für 50 Millionen gebraucht, weil ich hätte auf Goretzka gesetzt", führte der TV-Experte aus.

Matthäus erinnerte daran, dass der gebürtige Bochumer unter Ex-Bayern-Coach Hansi Flick in München erfolgreich mit Joshua Kimmich auf der Doppelsechs agierte hatte. Der FC Bayern gewann mit diesem Mittelfeld-Duo in der Saison 2019/20 das Triple.

Matthäus schreibt Goretzka nicht ab

Kimmich ist beim deutschen Rekordmeister weiterhin gesetzt. Goretzka muss sich an der Säbener Straße dagegen mit der Backup-Rolle begnügen. Im Sommer hielten sich sogar Transfer-Gerüchte um den 29-Jährigen, zu einem Abschied kam es jedoch nicht. Goretzka besitzt an der Isar einen Vertrag bis 2026.

Der Routinier kommt beim FC Bayern unter Cheftrainer Vincent Kompany aktuell nur sporadisch zum Einsatz, zuletzt beim 4:0 gegen den VfB Stuttgart in der Schlussphase.

Matthäus will Goretzka noch nicht abschreiben. "Mal sehen, wo die Reise hingeht", sagte der Weltmeister von 1990.

Goretzka war 2018 ablösefrei vom FC Schalke 04 zum FC Bayern gewechselt. In der Folge war der Rechtsfuß lange Stammspieler.

Inzwischen muss der Routinier um seinen Platz kämpfen - auch in der Nationalmannschaft. So stand Goretzka im Sommer nicht im EM-Kader. Bundestrainer Julian Nagelsmann verzichtete zuletzt in der Nations League ebenfalls auf die Dienste des FCB-Profis.