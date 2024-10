Hoeneß mit irrem Vereinsrekord beim VfB Stuttgart

IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Sebastian Hoeneß ist seit April 2023 Cheftrainer beim VfB Stuttgart

Sebastian Hoeneß hat aus dem VfB Stuttgart in eineinhalb Jahren aus einem Abstiegskandidaten eine Top-Mannschaft geformt, die jüngst ihren ersten Sieg in der Champions League unter seiner Regie gefeiert hat. Der 42-Jährige schafft bei den Schwaben seit seiner Amtsübernahme im April 2023 ganz neue Maßstäbe.

Am kommenden Samstagnachmittag geht es für Hoeneß in sein 50. Bundesliga-Spiel als Cheftrainer beim VfB Stuttgart. Seine bisherige Ausbeute von 28 Siegen, elf Unentschieden und zehn Niederlagen bedeutet einen Punkteschnitt von 1,94 Zählern.

Damit ist Hoeneß statistisch gesehen der beste VfB-Cheftrainer in der Bundesliga-Historie des Klubs. Selbst die Bundesliga-Meistertrainer Helmut Benthaus, Christoph Daum und Armin Veh brachten es in ihrer gesamten Amtszeit bei den Schwaben nicht auf einen so hohen Wert.

Benthaus, der den VfB im Jahr 1984 zur Meisterschaft führt, war lange Zeit der punktemäßig beste Coach in der Stuttgarter Bundesliga-Historie - bis Sebastian Hoeneß kam.

Hoeneß bald so erfolgreich wie seine fünf VfB-Vorgänger zusammen

Der "kicker" rechnete nun vor, wie deutlich der Sohn von Ex-Nationalspieler Dieter Hoeneß seine Vorgänger der vergangenen Jahre in den Schatten stellt. Gelingt ihm mit seiner Mannschaft der Heimsieg gegen Holstein Kiel am kommenden Samstag, hätte Hoeneß als Cheftrainer so viele Bundesliga-Siege mit dem VfB eingefahren wie sein fünf (!) Vorgänger zusammen.

Bruno Labbadia (1), Michael Wimmer (3), Pellegrino Matarazzo (19), Nico Willig (2) und Markus Weinzierl (4) kommen zusammenaddiert nämlich auf 29 Siege im deutschen Fußball-Oberhaus.

In der laufenden Bundesliga-Spielzeit rangiert der amtierende Vizemeister derzeit nur auf einem mäßigen zehnten Tabellenplatz, was vor allem an den vielen Gegentoren von durchschnittlich über zwei pro Partie (15 in sieben Spielen) liegt. Gemessen an den bisherigen Gegentreffern liegt der VfB derzeit im unteren Drittel der Bundesliga.