Comeback-Plan bei Leipzig-Youngster wird konkret

IMAGO/Roger Petzsche

Assan Ouedraogo absolviert seit dieser Woche wieder Teile des Mannschaftstrainings in Leipzig

Nach der Knieverletzung, die sich Assan Ouedraogo am 1. August im Testspiel gegen Aston Villa zugezogen hatte, wollten die Verantwortlichen von RB Leipzig kein Risiko eingehen bei dem Mittelfeld-Juwel. Die Verletzung des Youngsters wurde konservativ und ohne operativen Eingriff behandelt, Ouedraogo behutsam wieder an das Profi-Training herangeführt. Nun ist die vollständige Rückkehr des Youngsters in Sichtweite.

RB Leipzig muss neben dem deutschen U17-Weltmeister derzeit auch noch auf David Raum, Xaver Schlager und Nicolas Seiwald verzichten. Immerhin: Bei Assan Ouedraogo gibt es mittlerweile einen klaren Comeback-Plan.

Nach Informationen des "kicker" soll das Aufbautraining in seiner derzeitigen Form noch ein bis zwei weitere Wochen fortgesetzt werden. Momentan arbeitet der 18-Jährige, der im Sommer vom Zweitligisten FC Schalke 04 verpflichtet wurde, noch viel individuell, hat aber auch schon Teile des Mannschaftstrainings unter Cheftrainer Marco Rose wieder absolviert.

Die vollständige Wiedereingliederung könnte dann, sofern bis dahin alles ohne sonderliche Rückschläge verläuft, noch vor der dritten und letzten Länderspielpause in dieser Saison abgeschlossen sein. Wenn alles rund läuft, könnte Ouedraogo also schon im Bundesliga-Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am 9. November erstmals eine Option für den Spieltagskader werden.

Ouedraogo kam für zehn Millionen Euro vom FC Schalke 04

Andernfalls wird die Länderspielpause noch abgewartet und der gebürtige Mülheimer könnte am 23. November auswärts in Hoffenheim zum ersten Mal in der Bundesliga für RB Leipzig auflaufen.

Bis dato blickt der U-Nationalspieler, der im Sommer für zehn Millionen Euro von den Königsblauen zu den Roten Bullen gewechselt war und langfristig bis 2029 unterschrieben hat, auf 17 Profi-Einsätze in der 2. Bundesliga zurück, in denen er drei Tore erzielte.