BVB-Profis "nicht einverstanden" mit Sahin-Maßnahmen?

IMAGO/Bahho Kara

BVB-Coach Nuri Sahin steht in der Kritik

Beim 2:5 gegen Real Madrid in der Champions League wurde einmal mehr deutlich, dass der BVB in der laufenden Saison noch keine Konstanz gefunden hat. Im Anschluss an die jüngste Pleite musste sich Borussia-Trainer Nuri Sahin eine Menge Kritik für seine taktischen Entscheidungen gefallen lassen. Auch der frühere Dortmunder Torsten Frings erkannte entscheidende Fehler beim Übungsleiter.

"Man hat gesehen, da ist etwas drin, durch die schnellen Spieler, die Dortmund hat. Und eigentlich war das 2:0 wie gemacht für diese Mannschaft", analysierte der 47-Jährige in der "ran Bundesliga Webshow".

Frings hätte Sahins umstrittene Wechsel jedenfalls nicht vorgenommen. "Wenn du dann die Idee hast, absichern zu wollen, dann kann man das so machen, aber ich glaube, dass du ein Gespür dafür haben musst: Was ist heute drin? Sind wir gefährlich und können das dritte Tor schießen? Dieses Gespür hat gefehlt", monierte der ehemalige Nationalspieler.

Sahin "wollte das Spiel zu früh sichern und das hat Real total in die Karten gespielt", ergänzte Frings: "Sie konnten Fußball spielen und Dortmund hinten reindrücken. Und dann passiert das, was passiert ist."

Nämlich fünf Gegentore in 30 Minuten, die eine 2:0-Führung in ein Debakel verwandelten.

"So den Stecker zu ziehen, war nicht richtig. Du hast dir selbst eine große Stärke genommen", kritisierte Frings, der einen pikanten Verdacht äußerte: "Ich bin mir sicher, dass die Mannschaft nicht damit einverstanden war, was da passiert ist."

Frings zieht vielsagenden Vergleich zum FC Bayern

Im Sommer war Sahin beim BVB vom Assistenten zum Boss aufgestiegen, der Ex-Profi beerbte Edin Terzic. "Es hat mich überrascht, dass man ihn zum Cheftrainer gemacht hat", gestand Frings. Aber: "Es ist der mutige Weg gewesen."

Um ebenjenen Weg gehen zu können, benötige man allerdings Geduld. "Es ist wichtig - wie bei Kompany -, dass man ihm dann auch die Zeit gibt", zog Frings einen Vergleich zum neuen Coach des FC Bayern, der in München insgesamt einen guten Start hingelegt hat.