Porto zu abgezockt: Hoffenheim verliert EL-Härtetest

IMAGO/Miguel Pereira

Bittere Niederlage für die TSG Hoffenheim

Trotz viel Mut und leidenschaftlicher Defensivarbeit hat die TSG Hoffenheim in der Europa League den ersten Rückschlag kassiert.

Der Fußball-Bundesligist verlor den Härtetest beim FC Porto mit 0:2 (0:1), zeigte aber eine gute Leistung gegen das portugiesische Spitzenteam. Für die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo war es die erste Niederlage nach zuvor drei ungeschlagenen Pflichtspielen in Serie.

Vier Punkte im Europacup bedeuten einen Platz im Tabellenmittelfeld, der Auftritt dürfte aber weiteres Selbstvertrauen für das knifflige Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim am Sonntag (19:30 Uhr/DAZN) bringen.

Tiago Djalo (45.+2) knackte nach einem Freistoß die ansonsten gut sortierte Hoffenheimer Abwehr, Samu Omorodion (75.) erhöhte.

"Was hatten sie, vielleicht drei Torchancen, oder vier? Wir haben eigentlich ein super Spiel gemacht, spielen uns ganz viele Möglichkeiten raus und haben gerade in der ersten Halbzeit super Torchancen", monierte Nationaltorwart Oliver Baumann am RTL-Mikro: "So ist es bitter, denn ich denke, wir haben ein ordentliches Spiel gemacht."

Hoffenheim verpasst Führungstreffer mehrfach

Die Partie im Estadio do Dragao stellte Nationaltorwart Oliver Baumann und Co. zunächst vor eine Geduldsprobe. Die spielstarken Portugiesen ließen den Ball durch die eigenen Reihen und den Gegner hinterherlaufen. Doch wenn der mutige Bundesligist den Ball bekam, setzte er immer wieder offensive Akzente.

Mit ihrem ersten Vorstoß erspielten sich die Hoffenheimer einen Eckball - und Jacob Bruun Larsen köpfte knapp vorbei (12.). Auch die zweite Großchance vergab der Däne, nach guter Vorlage von Tom Bischof schoss er knapp vorbei (24.).

Porto hingegen prüfte Baumann mit einer cleveren Freistoßvariante (28.), auch gegen Samu (36.) klärte der Neu-Nationalspieler mit dem Fuß.

Adam Hlozek (44.) vergab aus zentraler Position die große Möglichkeit zur Führung. Kurz darauf erwischte Djalo die TSG dann kalt, nach einem Freistoß nutzte er einen Abpraller aus gut elf Metern, beim abgefälschten Schuss war Baumann machtlos.

Samu macht TSG-Hoffnungen zunichte

Die Gäste liefen nach der Pause vermehrt an, Hlozek (61.) setzte den ersten Versuch über das Tor. Nun hielt aber die Defensive Portos und blockte die Angriffsversuche der Hoffenheimer einen nach dem anderen ab.

Stattdessen vollendete Samu einen Konter und machte alle Hoffnungen der Gäste zunichte.