Exklusiv: Matthäus schwärmt und warnt den VfB

IMAGO

Der VfB Stuttgart feierte in Turin einen Auswärtssieg

Der mutige Auftritt des VfB Stuttgart bei Juventus Turin bringt auch Weltmeister Lothar Matthäus ins Schwärmen. Der DFB-Rekordspieler lobt die Schwaben, aber schickt auch eine Warnung hinterher.

Der VfB-Coup in Turin löste nicht nur im Schwabenland Begeisterung aus. Die Elf von Sebastian Hoeneß belohnte sich für einen starken Auftritt mit einem späten Treffer von Joker El Bilal Toure und steht nach drei Spieltagen bei vier Zählern und Platz 18 in der Königsklasse.

Für Fußball-Ikone Lothar Matthäus war der Sieg des VfB Stuttgart durchaus historisch. "Ja, absolut. Mich hat es wahnsinnig gefreut für den VfB Stuttgart, der drei Tage vorher beim FC Bayern eigentlich untergegangen ist. 4:0-Klatsche. Sie haben sich geschüttelt, sind aufgestanden und haben in der Champions League bisher vier Punkte geholt", sagte Matthäus zu RTL/ntv und sport.de.

In der Königsklasse sei der Klub auch in Anbetracht der bisherigen Gegner "absolut im Soll". "Sie haben zwei Auswärtsspiele bei Real und Juventus gehabt. In Madrid haben sie das Spiel unglücklich verloren, waren eigentlich auch die bessere Mannschaft", so der 63-Jährige.

Hausaufgaben in der Bundesliga müssen erledigt werden

Sein Fazit: Mit dem VfB sei "international zu rechnen", bekräftigte der TV-Experte, der warnte: "Aber sie sollen auch in Bundesliga ihre Punkte holen. Nicht, dass sie sich zu stark auf die Champions League konzentrieren. Die Hausaufgaben müssen in der Bundesliga gemacht werden", sagte Matthäus.

Das werde auch Sebastian Hoeneß der Mannschaft vor dem nächsten Bundesliga-Spiel sagen, "weil die Leistungen in Champions League sind in dem Moment für mich besser als die in der Bundesliga", erklärte der Weltmeister von 1990. "In der Bundesliga müssen sie ein Zeichen setzen, um nächstes Jahr wieder Champions League spielen zu dürfen - oder sie gewinnen die Champions League", sagte er und lachte.

In der Gruppenphase trifft der VfB noch auf Atalanta Bergamo, Roter Stern Belgrad, Slovan Bratislava, Young Boys Bern und PSG.