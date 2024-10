Werder Bremen verkündet wichtige Personalentscheidung

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Tarek Brauer (l.) ist Geschäftsführer Personal und Organisation bei Werder Bremen

Fußball-Bundesligist Werder Bremen ist sowohl im sportlichen als auch im administrativen Bereich weiter um Kontinuität bemüht. Am Freitag wurde daher eine weitere Weichenstellung für die Zukunft bekannt gegeben: Tarek Brauer, der beim SVW Geschäftsführer in den Ressorts Organisation und Personal ist, wurde langfristig an den Verein gebunden.

Nachdem zuvor schon die Verträge mit Klaus Filbry als Kaufmännischer Geschäftsführer sowie Anne-Kathrin Laufmann als Geschäftsführerin Sport und Nachhaltigkeit verlängert wurden, konnte sich der Klub auch mit Tarek Brauer auf eine Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses einigen.

Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Hubertus Hess-Grunewald gab am Freitag die Personalie bekannt und wurde auf der Werder-Homepage mit lobenden Worten für Brauer zitiert.

"Wir sind mit der Arbeit der Geschäftsführung sehr zufrieden und daher war es uns wichtig, dass wir nun auch mit Tarek Brauer vorzeitig langfristig verlängern konnten. Tarek Brauer trägt seit Langem in seiner Rolle als Verantwortlicher für die Abteilungen HR und Recht und aufgrund seiner hohen strategischen und prozessualen Kompetenz maßgeblich dazu bei, dass sich die Organisation stetig weiterentwickelt und professionalisiert. In den zwei Jahren seiner Geschäftsführertätigkeit hat Tarek Brauer bereits viel bewegt", so Hess-Grunewald.

Brauer will Werder "täglich besser machen"

Der 46-Jährige selbst zeigte sich ebenfalls zufrieden und meinte: "Ich freue mich sehr über das entgegengebrachte Vertrauen des Aufsichtsrates sowohl in meine Person als auch in uns als Gesamt-Geschäftsführung."

Brauer hob die konstruktive Arbeit mit seinen Kollegen in der Werder-Geschäftsführung hervor und den Ansatz, den Klub "täglich besser machen" zu wollen: "Diesen Weg werden wir gemeinsam mit großer Energie und Leidenschaft weitergehen", versprach der SVW-Funktionär.