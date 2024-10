Emotionale Botschaft von Florian Wirtz

IMAGO/Baptiste Autissier

Amine Adli verletzte sich gegen Stade Brest schwer

Größer als der Frust über das magere 1:1-Unentschieden in der Champions League bei Stade Brest war bei Bayer Leverkusen der Schock über die erneut schwere Verletzung von Amine Adli. Der Offensivmann fällt mit einem Wadenbeinbruch monatelang aus und wird in diesem Kalenderjahr kein Spiel mehr für die Werkself bestreiten können.

Es ist bereits die dritte schwere Verletzung, die der 24-Jährige erleiden muss. Vor zwei Jahren fiel er nach einem Sehnenriss und einem Schlüsselbeinbruch ebenfalls mehrere Monate lang aus.

Der Schock saß nach dem Königsklassen-Spiel am Mittwochabend noch bei allen Beteiligten der Leverkusener tief. Schon kurz nach dem üblen Foulspiel von BVB-Leihgabe Soumaila Coulibaly, der Adli rücksichtslos gefoult und so verletzt hatte, war seinen Mannschaftskollegen die Bestürzung ins Gesicht geschrieben, als der Flügelspieler nur 18 Minuten nach seiner Einwechslung unter großen Schmerzen wieder vom Feld musste.

Auch am Tag nach dem Remis in Brest waren die Werkself-Stars noch immer erschüttert, reagierten mit zahlreichen Posts in den sozialen Medien auf den Wadenbeinbruch bei Adli.

Adli spielt seit 2021 für Bayer Leverkusen

Starspieler Florian Wirtz beispielsweise postete bei Instagram eine Botschaft in Richtung des Franzosen. Der deutsche Nationalspieler kommentierte in seiner Story unter ein Foto seines Mannschaftskameraden: Krieger, du wirst stärker als jemals zuvor zurückkommen!"

Auch Abwehrchef und B04-Führungsspieler Jonathan Tah postete eine ähnliche Nachricht, schrieb in französischer Sprache: "Wir sind alle bei dir, mein Bruder."

Adli selbst meldete sich ebenfalls über die sozialen Medien zu Wort und bedankte sich für die zahlreichen Genesungswünsche: "Danke für die Unterstützung, der Prozess beginnt jetzt."

Adli hat für Bayer Leverkusen seit 2021 insgesamt 81 Bundesliga-Partien bestritten und dabei zwölf Tore erzielt.