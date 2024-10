FC Bayern wird nach Neuer-Kritik deutlich

IMAGO/Gongora

Manuel Neuer hütet seit 2011 das Tor des FC Bayern

Nach der jüngsten Niederlage des FC Bayern beim FC Barcelona wurde über die Frage diskutiert, ob Torwart Manuel Neuer noch der Alte ist. An der Säbener Straße wird daran nicht im Ansatz gezweifelt.

"Wenn wir verlieren, verlieren wir zusammen", stellte Cheftrainer Vincent Kompany auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel beim VfL Bochum (Sonntag, 15:30 Uhr im Live-Ticker bei sport.de) klar.

Neuer musste am vergangenen Mittwoch in der Champions League gegen den FC Barcelona vier Mal hinter sich greifen. 1:4 hieß es nach 90 Minuten aus Münchner Sicht in Katalonien. Neuer erhielt für seine Leistung von sport.de die Note 5,0.

Der 38-Jährige sei "im Moment nicht der Rückhalt für die Mannschaft, wie er es in der Vergangenheit war", kritisierte Lothar Matthäus den Weltmeister von 2014 bei "Bild". "Manuel Neuer ist gerade nicht mehr Manuel Neuer. Denn er hält nicht die unhaltbaren Bälle, sein Torwartspiel hat sich verändert", urteilte der TV-Experte.

Riesiger Rückhalt für Neuer beim FC Bayern

"Manuel hatte jetzt sicherlich Spiele, in denen er sich nicht so auszeichnen konnte. Das ist für einen Torwart schwierig, wenn nicht so viel auf das Tor kommt und die Chancen dann sehr eiskalt genutzt werden", reagierte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund auf der Pressekonferenz am Samstag.

Der Österreicher stellte klar: "Er ist nach wie vor ein sehr, sehr großer Rückhalt, eine große Persönlichkeit und er ist sehr präsent. Wir sind sehr glücklich, dass er bei uns ist und bei uns im Tor steht."

Freund zeigte sich zudem davon überzeugt, dass schon bald wieder Partien kommen werden, "in denen wir anders über unseren Torwart sprechen werden, weil er dann Spiele für uns gewonnen hat."

Beim FC Bayern ist der Rückhalt für Neuer weiterhin riesig. Der Vertrag des Routiniers endet im kommenden Sommer. Wie es danach weitergeht, ist offen.