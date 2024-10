FC Bayern stellt zwei Rekorde ein

IMAGO/JOERAN STEINSIEK

Auch Harry Kane traf beim Kantersieg des FC Bayern

Der FC Bayern ballert weiter aus allen Rohren. Das 5:0 beim VfL Bochum war bereits das sechste Spiel der laufenden Bundesligasaison, in dem die Münchner mindestens drei Tore erzielten. Die Treffsicherheit im Ruhrstadion bescherte dem Tabellenführer zwei Rekorde.

So sehr die krachende 1:4-Niederlage in der Champions League gegen den FC Barcelona den FC Bayern auch traf, so sehr schoss sich das Team von Vincent Kompany den Frust am Sonntag in der Liga gegen den VfL Bochum von der Seele. Fünf Mal ließen es die Münchner klingeln, sechs, sieben oder auch acht Tore wären am Ende sogar drin gewesen.

Aber auch ohne zusätzlichen Treffer war es am Ende ein Abend für die Geschichtsbücher, denn durch das 5:0 stellten die Münchner zwei Rekorde ein. Die 29 erzielten Tore nach dem 8. Spieltag sind gleichbedeutend mit dem Bundesliga- und dem Vereinsrekord.

Drei Hauptverantwortliche für Bayern-Rekord

29 Mal in den ersten acht Spielen einer Bundesligasaison hatten bislang erst zwei Mannschaften erzielt: Die Bayern in der Saison 1976/77 und die Bayern in der Saison 2021/22. Kurios: Obwohl die Münchner in besagter Saison Ende der 70er-Jahre wie am Fließband trafen, standen sie nach acht Spieltagen nur auf Platz vier der Tabelle. 21/22 waren sie hingegen - wie heute auch - Erster.

Hauptverantwortlich für die Einstellung des Bundesliga- und Vereinsrekords sind in dieser Saison vor allem drei Spieler: Harry Kane, Michael Olise und Jamal Musiala. Sie alleine erzielte 18 der 29 Saisontore. Kingsley Coman und Serge Gnabry trafen jeweils zwei Mal, fünf weitere Spieler trugen sich je ein Mal in die Torschützenliste ein.

Ligaweit ist die Bayern-Offensive in der Saison 2024/25 einsame Spitze. Meister Bayer Leverkusen stellt nach dem 2. Spieltag die zweibeste Angriffsreihe der Liga. Die Werkself erzielte in ihren ersten acht Spielen allerdings "nur" 20 Tore.