Verlässt Tel den FC Bayern im Winter?

IMAGO/pepphoto / Horst Mauelshagen

Mathys Tel ist beim FC Bayern nur Joker

Unter dem neuen Trainer Vincent Kompany kommt Mathys Tel beim FC Bayern bislang nicht wie erhofft zum Zug. Im Winter steht womöglich ein Abschied an.

Wie "Sky" berichtet, erwarten die Verantwortlichen des FC Bayern eine Leistungssteigerung des 19 Jahre alten Stürmers. Eine Leihe im Winter ist dem TV-Sender zufolge von Seiten des Vereins nicht ausgeschlossen.

Tel jedoch denke nicht an einen vorzeitigen Abgang (auf Zeit) und wolle sich beim deutschen Rekordmeister durchsetzen, heißt es.

In der aktuellen Saison stand Tel erst sechs Mal auf dem Platz. In der Startelf durfte er unter Kompany lediglich im DFB-Pokal gegen den SSV Ulm 1846 (4:0) und gegen den SC Freiburg (2:0) am zweiten Bundesliga-Spieltag ran. Bislang stehen weder ein Tor noch eine Vorlage zu Buche.

Ende September hatte Kompany Tel noch gestärkt. "Wir glauben an Mathys Tel, sein Talent und daran, was er für Bayern München in Zukunft machen kann", sagte der Belgier auf einer Pressekonferenz.

Aber, ergänzte der Coach, "jetzt ist einfach Konkurrenz, das ist auch gut für einen Spieler".

Auch Sportdirektor Christoph Freund hatte vor Kurzem betont: "Er gibt richtig Gas. Die Trainer waren in der Vorbereitung richtig glücklich. Er kämpft um seine Einsatzzeit."

Der Österreicher verriet weiter: "Er macht sich sehr viele Gedanken und arbeitet sehr hart." Deshalb mache er sich "keine Sorgen", dass der 19-Jährige wieder in die Spur kommt.

Freund dementiert Leih-Gerüchte

Gerüchte über eine Winterleihe, die schon damals kursierten, dementierte Freund: "Es ist kein Thema, dass er ausgeliehen wird. Ich bin überzeugt davon, dass er sich hier durchsetzen wird."

Tel hatte seinen Vertrag beim FC Bayern erst im März langfristig bis 2029 verlängert.

Im Sommer war der Franzose noch mit einer Leihe zur den beiden Bundesliga-Konkurrenten Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach in Verbindung gebracht.