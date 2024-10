Brisanter Torwartwechsel beim 1. FC Köln

IMAGO/Revierfoto

Marvin Schwäbe bekommt seine erste Chance in dieser Saison

Der 1. FC Köln steckt in der Krise. Vor dem Pokalspiel gegen Holstein Kiel kündigt der angezählte Trainer Gerhard Struber einen Wechsel im Tor an.

Die Sorgen beim 1. FC Köln werden immer größer. Nach den bitteren Niederlagen bei Darmstadt (1:5) und zuhause gegen den SC Paderborn (1:2) wackeln nun Trainer Gerhard Struber und Sportchef Christian Keller.

Beide sind vor den anstehenden Aufgaben im DFB-Pokal und der 2. Bundesliga massiv unter Druck.

Im Spiel gegen Holstein Kiel (Dienstag, 20:45 Uhr) setzt Struber nun überraschend auf einen Wechsel im Tor.

FC-Toptalent Jonas Urbig bekommt eine Pause, dafür rückt wieder Routinier Marvin Schwäbe in die Startelf. Ausgerechnet der aussortierte Schwäbe soll es nun richten.

"Er wird von Beginn an spielen, weil er so professionell unterwegs ist und uns im Training immer wieder zeigt, wie wichtig er für uns ist", sagte der FC-Coach auf der Pressekonferenz.

Schwäbe vor seinem Saisondebüt

Brisant: Schwäbe war schon früh im Sommer von Struber und Keller von seiner Nummer-1-Rolle entledigt worden. Der Effzeh setzte öffentlichkeitswirksam auf Urbig, der von seiner Leihe bei Greuther Fürth an die Domstadt zurückkehrte.

Schwäbe galt daraufhin als Verkaufskandidat, ein Wechsel aber platzte, da man keinen adäquaten Abnehmer fand. Seitdem sitzt er weiter auf der Bank. Der 29-Jährige kommt bisher auf keinen einzigen Einsatz in dieser Saison, auch nicht im ersten Pokalspiel in Runde 1. Seine letzte Partie war das 1:4 in Heidenheim in der Vorsaison, das den Abstieg der Kölner besiegelte.

Der Torwartwechsel soll zunächst nur für das Pokalspiel gelten. Im Zweitligakracher am Samstag gegen Hertha BSC dürfte dann wieder Urbig im Tor stehen.

"Jonas ist ein ganz großes Torwarttalent. Er bringt ein Profil mit, dass ich so noch nicht gesehen haben. Gleichzeitig ist Jonas aber noch ein junger Kerl, der auch gewissen Schwankungen unterliegt. Natürlich braucht er auch eine stabile Abwehr und ein stabiles Team um sich herum", sagte Struber über seinen Keeper.