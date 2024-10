FC Schalke 04 mit Rückkaufoption für Abwehr-Ass?

IMAGO/NAC Breda v NEC

Leo Greiml wechselte vom FC Schalke 04 nach Holland

Leo Greiml blieb der Durchbruch beim FC Schalke 04 aufgrund von Verletzungspech verwehrt. Der Innenverteidiger macht zurzeit bei NAC Breda in der Eredivisie auf sich aufmerksam. Die Königsblauen könnten den Österreicher künftig angeblich zurück in Richtung Ruhrgebiet lotsen.

Wie die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" unter Berufung auf eigene Informationen berichtet, kann der FC Schalke 04 Greiml zu einem späteren Zeitpunkt per Rückkaufoption zurück nach Gelsenkirchen holen. Konkretere Details zu den mutmaßlichen Modalitäten werden in dem entsprechenden Medienbericht nicht genannt.

Der 23-Jährige hatte den FC Schalke 04 im zurückliegenden Sommer verlassen und sich NAC Breda angeschlossen.

"WAZ" zufolge wollte S04-Kaderplaner Ben Manga den Abwehrmann eigentlich gerne behalten. Der damalige Trainer Karel Geraerts und der damalige Sportdirektor Marc Wilmots sollen dagegen zu einer anderen Einschätzung gekommen sein und Manga letztlich überstimmt haben.

Greiml überzeugt nach Abschied vom FC Schalke 04

Greiml stand in der laufenden Eredivisie-Saison bislang in allen zehn Spielen über die vollen 90 Minuten auf dem Rasen und hat damit einen Anteil am siebten Tabellenplatz von Breda.

Der Innenverteidiger war im Sommer 2022 von Rapid Wien zum FC Schalke 04 gewechselt. Große Verletzungsprobleme - darunter ein Kreuzbandriss - verhinderten aber, dass sich Greiml bei den Königsblauen durchsetzte.

Die Schalker ließen den Defensivmann letztlich gen Niederlande ziehen. Sein Vertrag bei NAC Breda läuft bis 2026.

"Wir haben mit Leo zu Beginn der Vorbereitung offen über die Ausgangslage gesprochen. Auch wenn wir ihm auf Schalke nur wenig Spielzeit in Aussicht stellen konnten, hat er sich in den vergangenen Wochen auf und neben dem Platz von seiner besten Seite präsentiert", sagte der damalige S04-Sportdirektor Wilmots zum Transfer von Greiml.