Brisante BVB-Streichliste enthüllt

Das Gesicht des BVB könnte sich gewaltig ändern

Im Sommer 2024 investierte Borussia Dortmund rund 80 Millionen Euro in neues Personal, vom ganz großen Umbruch kann dennoch nicht die Rede sein - das könnte sich nach der laufenden Spielzeit ändern.

Vom guten Saisonstart mit vier Siegen und einem Remis aus den ersten fünf Pflichtspielen ist beim BVB wenig übriggeblieben: Das 1:5-Debakel gegen den VfB Stuttgart markierte eine Trendwende, nach einem kurzen Aufwärtstrend im Anschluss setzte es zuletzt gleich drei Pleiten in vier Partien - eine schwarzgelbe Krise ist längst die bittere Realität.

Als Folge soll der Kader derzeit angeblich noch einmal auf den Prüfstand gestellt werden, einige Leistungsträger könnten im Sommer 2025 zum Verkauf stehen. Das berichtet die "Bild".

Demnach soll Stürmer Donyell Malen weiterhin daran arbeiten, Dortmund zu verlassen. Um einen namhaften neuen Arbeitgeber zu finden, wechselte der Niederländer schon im Sommer 2024 die Berateragentur, erhielt aber kaum verlockende Angebote. Als Folge soll Malen erneut seine Vertreter gewechselt haben, ein Abschied vom BVB soll weiter das Ziel des 25-Jährigen sein.

Mit diesem Wissen dürfte der BVB Malen 2025 wohl auf dem Markt stellen, um noch eine satte Ablöse zu erzielen. Malens Vertrag endet 2026.

BVB-Führungsspieler vor dem Abschied?

Neben Malen sollen auch die Führungsspieler Julian Brandt und Emre Can auf der Streichliste stehen, so der Bericht. Auch die Verträge von Kapitän Can und seinem Stellvertreter Brandt enden im Sommer 2026. Vor allem Can wird seiner Führungsrolle seit Wochen allerdings kaum noch gerecht.

Die "Bild" will erfahren haben, dass die schwachen Vorstellungen des im Team beliebten Mittelfeldspielers inzwischen sogar in der Kabine Thema sind. Es fehle der Anführer, soll der Tenor lauten.

Dass Brandt den fehlenden Anführer geben kann, soll man mannschaftsintern ebenfalls infrage stellen. Brandts Verbleib über den Sommer 2025 hinaus ist dem Bericht zufolge ebenfalls nicht in Stein gemeißelt.

Übrigens: nicht weniger brisant ist, was die "Bild" noch berichtet. Einige Stimmen im Team sollen schon Mats Hummels nachtrauern, den man vor der Saison ablösefrei ziehen ließ.