BVB droht Minusgeschäft bei Malen

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Donyell Malen steht angeblich auf der Streichliste des BVB

Borussia Dortmund steht im kommenden Sommer der nächste Kader-Umbruch bevor. Einige vermeintliche Führungsspieler können den BVB wohl verlassen. Donyell Malen könnte zum großen Minusgeschäft werden.

Wie die "Sport Bild" berichtet, stehen mit Donyell Malen, Emre Can, Julian Brandt, Niklas Süle und Marcel Sabitzer gleich fünf Spieler auf der Streichliste von Borussia Dortmund.

Demnach ist ausgeschlossen, dass einer der Profis ein Angebot zur Vertragsverlängerung erhält. Vielmehr sei der BVB gesprächsbereit, sollte es Interessenten für das Quintett geben.

Grundsätzlich könne sich im kommenden Sommer kein Akteur bei den Schwarz-Gelben sicher fühlen. Die Bosse stellen alles auf den Prüfstand, heißt es.

Der Vertrag von Malen ist noch bis 2026 datiert. Schon vor der Saison habe der Niederländer einen Wechsel angestrebt, gedanklich habe er schon mit dem BVB abgeschlossen. Da Angebote von Topklubs ausblieben, blieb er allerdings beim Revierklub.

Aus Frust über den gescheiterten Wechsel soll sich Malen zuletzt von seinem Berater getrennt haben. Ein Abschied nach der aktuellen Saison ist so gut wie sicher. "Sport Bild" zufolge droht dem BVB allerdings ein Verlustgeschäft: Malen war im Sommer 2021 für 30 Millionen Euro von PSV Eindhoven nach Dortmund gewechselt.

BVB-Kabinengetuschel über Emre Can

Auch Emre Can ist vertraglich noch bis 2026 an den BVB gebunden. Der Kapitän befindet sich derzeit in einer Formkrise und hat wohl keine Zukunft in Dortmund.

Dem Bericht zufolge wird in der Kabine bereits über die schwachen Leistungen des Mittelfeldspielers getuschelt.

Weiter heißt es, dass Can die Kapitänsbinde vor der Saison nur behielt, da es keine geeignete Alternative gab. Außerdem hätte ein Wechsel nur für Unruhe gesorgt.

An Julian Brandt (Vertrag bis 2026) als Kapitän gibt es dem Bericht zufolge zudem "mannschaftsinterne Zweifel". Auch in den Planungen der BVB-Bosse spielt der 28-Jährige wohl keine Rolle mehr, im Sommer darf er den Klub verlassen, so die "Sport Bild".

Gleiches gelte für Niklas Süle (Vertrag bis 2026) und Marcel Sabitzer (Vertrag bis 2027).