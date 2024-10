Führich lässt mit Bank-Aussage aufhorchen

IMAGO/Volker Müller

Chris Führich bejubelt seinen ersten Treffer in dieser Spielzeit

Chris Führich trumpfte beim Pokalsieg des VfB Stuttgart gegen den 1. FC Kaiserslautern (2:1) auf und erzielte den Siegtreffer. Der Nationalspieler wirkt nach Formkrise und Verletzung erleichtert, überrascht dann mit klaren Aussagen.

Knapp drei Wochen war Chris Führich mit einem kleinen Muskelfaserriss ausgefallen. Am Dienstagabend durfte er für den VfB Stuttgart wieder von Beginn an ran und traf zum 2:1-Endstand gegen ein aufmüpfiges Kaiserslautern.

Genugtuung für den 26-Jährigen. Nach der EM mit dem Nationalteam und einer sehr kurzen Vorbereitung fiel der Außenbahnspieler in ein Formtief. Nicht nur das: Teamkollege Jamie Leweling drängte ihn aus der VfB-Startelf und sammelte seinerseits im DFB-Dress Argumente mit einem Treffer gegen die Niederlande.

In der 2. Runde des DFB-Pokals rotierte Stuttgart-Trainer Sebastian Hoeneß massiv, insgesamt neun Wechsel nahm er in der Startelf vor. Auch Führich rutschte rein und kam endlich wieder auf ein Erfolgserlebnis. Der Treffer war sogar sein erster Scorer überhaupt in dieser Spielzeit

"Gönnen uns das Maximale"

Allerdings droht schon am Freitagabend bei Doublesieger Bayer Leverkusen erneut der ungeliebte Platz auf der Bank.

Angesprochen auf diese Möglichkeit, antwortete Führich bei "Sky" sehr offen: "Ich kann das aber auf jeden Fall annehmen. Es ist auch so, dass es die Jungs auf dem Platz auch sehr, sehr gut machen." Dann lobte er seinen Teamkollegen Leweling, der ihm aktuell den Rang abgelaufen hat. "Da möchte ich auch Jamie hervorheben, der sich das aktuell sehr verdient und ich muss einfach weiterarbeiten", so Führich weiter. Das Wichtigste sei, dass die Mannschaft im Vordergrund stehe, "der gemeinsame Erfolg das Wichtigste ist. Da gönnen wir uns alle das Maximale."

Führichs Erleichterung war indes auch bei den Bossen angekommen. "Ich denke, dass man auch an seinem Jubel gesehen hat, dass er sich besonders gefreut hat", sagte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth. Auch Hoeneß wusste, wie wichtig der Treffer war: "Er ist sicher nicht mit dem Schwung in die Saison gekommen, den er schon mal hatte. Aber er ist für uns ein ganz wichtiger Spieler, der immer wieder Situationen kreiert und Spieler auf sich ziehen kann."