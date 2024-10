"Mystery": Musiala lässt Zukunft beim FC Bayern offen

IMAGO/Gerhard Schultheiß

Verlängert Jamal Musiala beim FC Bayern?

Der Vertrag von Jamal Musiala beim FC Bayern läuft 2026 aus. Die Münchner wollen den Shootingstar unbedingt langfristig an sich binden. Der offensive Mittelfeldspieler ließ seine Zukunft nun aber offen.

"Ich kann jetzt nicht viel sagen. Es ist besser, ein bisschen mystery zu bleiben", sagte Musiala nach dem 4:0-Sieg im DFB-Pokal gegen den 1. FSV Mainz 05.

Er sehe derzeit keinen Druck bei seiner Zukunftsentscheiden und wolle sich Zeit lassen. "Mein Fokus lag in den vergangenen Wochen darauf, nach der Verletzung wieder fit zu werden und die kleineren Probleme in den Griff zu bekommen. In der Winterpause habe ich mehr Zeit, darüber nachzudenken", betonte Musiala.

Grundsätzlich betonte der 21-Jährige, dass er beim FC Bayern "echt glücklich" ist. "Ich hoffe, das sieht man auch. Aber mehr kann ich derzeit nicht dazu sagen", merkte er an.

Die Verantwortlichen des FC Bayern hatten zuletzt immer wieder untermauert, dass sie Musiala gerne in den eigenen Reihen halten und mit einem langfristigen Vertrag ausstatten wollen. Der Nationalspieler soll beim deutschen Rekordmeister eine Ära prägen und das neue Gesicht der Münchner werden.

Thomas Müller mit Ratschlag für Jamal Musiala

Nach dem Sieg gegen Mainz gab Thomas Müller schon mal Hilfestellung für die anstehende Entscheidung. "Ich glaube dass Jamal weiß, welchen Stellenwert er bei den Fans hat, wie ihn die Leute lieben. Nicht nur bei Bayern, sondern in ganz Deutschland", sagte der Münchner Routinier. "Ich glaube er wird gut daran tun, wenn er sich das drei-, vier-, fünfmal überlegt - wenn er überhaupt Gedanken daran verschwendet, nicht hier zu bleiben."

In Mainz schnürte Musiala erstmals in seiner Karriere einen Dreierpack, den er entsprechend zelebrierte. "Ich bin glücklich, dass ich endlich den Dreier-Jubel von Stephen Curry machen konnte. Darüber bin ich sehr glücklich", sagte er danach. "Den habe ich jahrelang vor dem Spiegel geübt." Musiala ist ein großer Basketballfan und besonders angetan von den Golden State Warriors, die Curry zwischen 2015 und 2022 viermal zum NBA-Titel geführt hatte.