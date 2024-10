"Rechtliche Schritte" ein Thema: BVB-Boss verteidigt Can

IMAGO/David Inderlied/Kirchner-Media

Emre Can hat es derzeit nicht leicht beim BVB

Seit Wochen steht Emre Can bei Borussia Dortmund intensiv in der Kritik. Nachdem sich Can aus seiner Sicht zu Unrecht schlecht bewertet gefühlt hatte, teilte unter den TV-Experten vor allem Basler heftig gegen den Kapitän des BVB aus. In den Sozialen Netzwerken zogen derweil zahlreiche Fans über den Dortmunder Profi her. Nun hat BVB-Sportchef Lars Ricken Can in Schutz genommen und erklärt, was den 30-Jährigen so wertvoll für die Borussia macht.

Nach dem Zweitrunden-Aus von Borussia Dortmund im DFB-Pokal schossen zahlreiche Nutzer in den Sozialen Netzwerken mal wieder gegen BVB-Kapitän Emre Can und dessen jüngste Leistungen bei der späten 0:1-Niederlage in der Verlängerung gegen den VfL Wolfsburg. Ein Umstand, der BVB-Sportgeschäftsführer Lars Ricken ganz und gar nicht gefiel.

"Er hat in Wolfsburg eine blitzsaubere Partie gespielt", verteidigte Ricken den 30-Jährigen bei "Bild", setzte jedoch auch hinzu: "Dass sportlich nicht seine besten Karriere-Wochen hinter ihm liegen, weiß Emre selbst."

Trotz der aktuellen Schwächephase ist Can aus Rickens Sicht unverzichtbar für die Dortmunder. Zudem erinnerte er an Cans Leistungen in der jüngeren Vergangenheit: "Vor 18 Monaten hat eine Aktion gefehlt, dann wären wir mit ihm Meister geworden. Er hat uns ins Finale nach Wembley geführt."

Auch als Bindeglied sei Can von großem Wert. "Ich habe mich bei ihm bedankt, weil er sich so sehr um die jungen Spieler kümmert", verriet Ricken und fügte an: "Wir brauchen ihn als Mensch, seinen Kampf, seine Erfahrung, seine Positionsflexibilität."

BVB: Ricken zeigt Respekt vor Can

Dass Can unter Fans oft als Buhmann gilt, ist für Ricken "ok", solange es "sportliche Kritik" ist. "Aber wie dieser tolle Mensch über Social Media teilweise verunglimpft wird – das geht gar nicht! Im Zweifel werden wir rechtliche Schritte einleiten, wenn Menschen, für die wir Verantwortung tragen, mit Hate Speech versehen werden", kündigte der BVB-Sportchef rigorose Schritte an.

Er habe großen Respekt dafür, "wie Emre das Dienstag ausgeblendet hat", blickte Ricken auf das Pokalspiel und das negative Echo einiger Fans zurück.

Ex-Bundesliga-Profi Mario Basler hatte zuletzt in seinem Podcast gleich mehrfach gegen Can ausgeteilt.