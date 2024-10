Alonso: "Großer Respekt und Bewunderung" für Hoeneß

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Xabi Alonso hat seinen Kontrahenten Sebastian Hoeneß in höchsten Tönen gelobt

Trainer Xabi Alonso vom Meister Bayer Leverkusen hat vor dem Spitzenspiel gegen den VfB Stuttgart seinen Kontrahenten Sebastian Hoeneß in höchsten Tönen gelobt.

Er habe "großen Respekt und Bewunderung", sagte Double-Coach Alonso vor der Partie am Freitag (20:30 Uhr/DAZN) über Hoeneß, der vielleicht sogar sein Nachfolger werden könnte.

Laut eines Berichts des kicker gilt Hoeneß bei der Leverkusener Vereinsführung als "Wunschlösung" für die Zeit nach Alonso, sollte der wie erwartet im Sommer bei Real Madrid unterschreiben. Demnach soll Hoeneß in seinem Vertrag bis 2027 eine Ausstiegsklausel besitzen, die zwischen fünf und sieben Millionen Euro liegt.

Bayer Leverkusen mit Saisonstart "natürlich nicht zufrieden"

Hoeneß habe "die gleiche Idee", sagte Alonso, Stuttgart spiele unter dem 42-Jährigen "mit der gleichen Einstellung" wie Bayer unter Alonso. Auch deshalb sorgte das Duell in der Vorsaison stets für Spektakel. "Jedes Spiel gegen Stuttgart war spannend. Für die Zuschauer, für die Spieler und die Trainer. Ich war nach jedem Spiel kaputt", sagte Alonso: "Wir wissen, wie intensiv es wird. Es ist ein großes Spiel."

Mit dem durchwachsenen Saisonstart sei er "natürlich nicht zufrieden", sagte der Baske. Der Rückstand auf Bayern München an der Spitze beträgt fünf Punkte, in acht Spielen blieb Bayer nicht ein einziges Mal ohne Gegentor. "Das ist ein großes Ziel: Wir können viele Tore schießen, aber wollen nicht so viele kassieren."

Verzichten muss Alonso vorerst auf Sommer-Neuzugang Jeanuel Belocian. Der 19-Jährige Franzose habe sich am Mittwoch einer "kleinen Operation" am Sprunggelenk unterzogen und wird für "einige Wochen" fehlen.