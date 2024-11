Thomas Müller sieht FC Bayern "unter Druck"

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Thomas Müller will mit dem FC Bayern eine Siegesserie starten

Routinier Thomas Müller will mit dem FC Bayern in der Champions League eine Siegesserie starten.

"Hier gab es unsere einzigen zwei Niederlagen der Saison – das setzt uns jetzt unter Druck. Mit drei Punkten aus drei Spielen gibt es für die kommenden Aufgaben wenig Raum zur Interpretation. Da müssen jetzt einfach Punkte her", schrieb der Weltmeister von 2014 in seinem Newsletter.

"Wie viele genau fürs Weiterkommen in dem neuen System reichen ist nicht ganz klar", ergänzte Müller. "Aber am Ende für uns jetzt auch nicht wichtig. Wir wollen alle holen."

Der FC Bayern kassierte in der Königsklasse zuletzt zwei bittere Pleite gegen Aston Villa (0:1) und den FC Barcelona (1:4).

In der Tabelle der Ligaphase belegt der deutsche Rekordmeister derzeit nur Rang 23 und müsste nach jetzigem Stand in der Playoff-Runde um seine Achtelfinalteilnahme spielen - ein eigentlich undenkbares Szenario für die erfolgsverwöhnten Münchner.

Immerhin: In den nationalen Wettbewerben ist der FC Bayern hervorragend im Rennen. "In der Bundesliga sind wir auf Kurs. Die Tabellenführung steht, das ist uns wichtig. Wir sind bisher nicht nur ungeschlagen, sondern haben oft sehr überzeugende Leistungen abgerufen", konstatierte Müller.

FC Bayern: Thomas Müller lobt "Musiala-Magic-Show"

Auch im DFB-Pokal laufe "alles nach Plan", so der 35-Jährige. "Der Sieg gegen Mainz am vergangenen Mittwoch war ein weiteres sehr gutes Spiel von uns. Ein zusätzliches Schmankerl war natürlich die Musiala-Magic-Show. Drei Tore in einer Halbzeit, da muss man Jamal einfach mal herausheben."

In Mainz hatten Musiala (2./37./45.+4) sowie Leroy Sané (45.+1) bereits zur Pause einen 4:0-Vorsprung hergestellt. In Halbzeit zwei konnte der FC Bayern die Partie dann verwalten und Körner für die zukünftigen Aufgaben sparen.

Nach dem Bundesligaspiel am Samstag (15:30 Uhr) gegen Union Berlin geht es am Mittwoch (21:00 Uhr) in der Champions League zuhause gegen Benfica weiter.