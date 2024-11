Eintracht-Profi erfüllt sich "Kindheitstraum"

IMAGO/Hans-Jürgen Schmidt

Frankfurts Nathaniel Brown gelang gegen den VfL Bochum ein perfektes Startelf-Debüt für die Eintracht

Für Fußball-Profi Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt ist mit seinem ersten Bundesliga-Tor bei der 7:2-Gala gegen den VfL Bochum ein Traum in Erfüllung gegangen.

"Ja, es ist ein Kindheitstraum: Erstes Bundesliga-Tor in so einem Stadion, bei so einem Verein, mit so einer Mannschaft. Ich kann es einfach nicht beschreiben", sagte Brown, der vor 58.000 Zuschauern in Frankfurt zum 4:0 traf.

Gleich bei seinem Startelf-Debüt in der Bundesliga erzielte Brown seinen Premieren-Treffer. Mit seinem Tor und einer starken Leistung setzte der 21-Jährige ein Statement, nachdem er zu Beginn der Saison fast gar keine Einsatzzeiten bekommen hatte. "Es war jetzt schon eine schwierigere Zeit, aber ja, ich habe Geduld. Ich bin ein junger Spieler."

Auch Kumpel Uzun mit erstem Bundesliga-Tor

Brown war nicht der einzige Eintracht-Spieler, der einen Premieren-Treffer gegen Bochum feiern durfte. Auch Kumpel Can Uzun gelang dies. "Wir sind sehr gut befreundet und das hat mich einfach riesig gefreut. Das ist ein perfekter Tag."

Brown und Uzun kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit beim 1. FC Nürnberg - und haben eine Führerschein-Wette am Laufen. Brown wettete, dass Uzun es nicht schafft, bis zu seinem 19. Geburtstag am 11. November den Führerschein zu bekommen. "Er hat immer noch keinen Führerschein", sagte Brown und fügte hinzu: "Ich glaube, das wird nichts mehr. Ich glaube, die Wette geht an mich."