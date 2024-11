Sahin erwartet weitere Hiobsbotschaften für den BVB

IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Nuri Sahin befürchtet weitere Ausfälle beim BVB

Der verdiente 2:1-Heimsieg von Borussia Dortmund gegen RB Leipzig wendete am Samstagabend eine BVB-Krise der Superlative ab. Neben der spürbaren Erleichterung stand nach der Partie allerdings die schwarzgelbe Personalsituation im Fokus. Das Dortmunder Lazarett droht erneut Zuwachs zu bekommen.

Mit Donyell Malen saß gegen RB Leipzig nur ein Profi-Spieler auf der Bank des BVB. Kein Wunder, dass Sahin nur drei von fünf möglichen Wechseln vornahm - einen davon sogar in der späten Nachspielzeit. Von Schonung des noch fitten Personals kann also keine Rede sein. Das scheint sich nun weiter bemerkbar zu machen.

Marcel Sabitzer, der beim tristen Pokal-Aus gegen den VfL Wolfsburg (0:1) unter der Woche trotz größerer Probleme als Joker agieren musste, kehrte gegen RB in die Startformation zurück, droht nun aber endgültig auszufallen.

"Bei ihm ging gar nichts mehr, der Muskel hat komplett zugemacht", sagte Sahin beim "ZDF" über die Wadenprobleme des Österreichers, für den es in der 67. Minute nicht mehr weiterging. Für Sabitzer kam Ayman Azhil zu seinem ersten Profieinsatz für die Borussen. Wenn es am Dienstag in der Champions League in Dortmund gegen Sturm Graz geht, dürfte Sabitzer Sahin endgültig nicht mehr zur Verfügung stehen. Eine offizielle Diagnose steht allerdings noch aus.

Defensiv-Ausfall des BVB gegen den FSV Mainz schon sicher

Glaubt man dem Trainer, könnten durchaus weitere Hiobsbotschaften hinzukommen. "Das würde mich nicht mehr überraschen, wenn jetzt noch einige dazukommen würden", sagte Sahin mit Blick auf weitere mögliche Ausfälle. "Er ist nicht der Einzige, der mit einer Blessur aus dem Spiel gegangen ist. Ramy Bensebaini ist mit einer Verletzung ins Spiel gegangen, Jamie Gittens ist mit einer Verletzung ins Spiel gegangen", so Sahin weiter. Serhou Guirassy und Maximilian Beier würden sich zudem "am Anschlag" befinden, Felix Nmecha Probleme an der Schulter plagen.

Man gehe bereits "auf dem Zahnfleisch", schlug der ehemalige Mittelfeldspieler Alarm. "Wir müssen uns irgendwie mit dieser Verletztenmisere in die Länderspielpause retten." Zuvor steht allerdings noch das Duell mit Graz und Angstgegner 1. FSV Mainz 05 in der Bundesliga (09. November) an. Bitter: In Mainz wird Bensebaini nach seiner fünften Gelben Karte auf jeden Fall gesperrt nicht zur Verfügung stehen.

Gegen Graz hofft Sahin immerhin auf die Rückkehr des Defensiv-Duos Julian Ryerson und Waldemar Anton. "Wir hoffen, dass wir so viele Leute wie möglich zusammen bekommen für Dienstag", meinte Sahin.