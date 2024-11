Kane lobt "fantastischen" Kompany-Fußball

IMAGO/Silas Schueller/DeFodi Images

Harry Kane und der FC Bayern sind in diesen Tagen in Top-Form

Der FC Bayern rollt weiter wie eine gut geölte Maschine durch die Bundesliga und lässt auch Union Berlin im Heimspiel keine Chance. Großen Anteil am Sieg hatte wieder einmal Harry Kane, der für seinen Traumstart in die Saison allen voran Trainer Vincent Kompany verantwortlich macht.

Der Fußball unter Kompany sei einfach "fantastisch", schwärmte Kane nach dem 3:0-Sieg gegen Union Berlin am "Sky"-Mikrofon. "Jedes Spiel dominieren wir den Ballbesitz, aber auch ohne Ball mit unserem Pressing und den frühen Ballgewinnen. Das kreiert gute Chancen für uns", erklärte der Top-Torjäger, der gegen die Eisernen doppelt traf.

Für Kane ist nach diesem Saisonstart klar, dass sich die Bayern in der Meisterschaft eigentlich nur selbst schlagen können. "Wir haben zu Beginn der Saison gesagt, dass wir gegen uns selbst spielen müssen. Wenn wir mit der richtigen Mentalität und dem richtigen Tempo spielen, können wir unser eigenes Schicksal bestimmen", sagte der Engländer, der gegen Union bereits seine Saisontore zehn und elf markierte.

Tore für den FC Bayern? Kane würde auf sich selbst wetten

Sein Wahnsinns-Lauf, Kane erzielte 2024/25 in 14 Pflichtspielen satte 17 Tore, begründete der Superstar der Münchner nicht nur mit dem "Kompany-Fußball", sondern auch mit seiner eigenen Verfassung.

Gegenüber "bundesliga.com" schilderte Kane: "Physisch und mental fühle ich mich gerade auf einem wirklich hohen Niveau. [...] Wenn man ein Spiel so wie wir heute dominiert, bekommt man auch Chancen. Und ich würde immer darauf setzen, dass ich einige davon mache."

Ob es am Ende zum vor allem von Kane zum so lang ersehnten Titel in der Liga reicht, konnte und wollte der Engländer zu einem so frühen Zeitpunkt noch nicht vorhersagen. Aber der Torjäger vom Dienst ist überzeugt: "Wenn wir so weiterspielen, sieht es gut aus."