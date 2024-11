Keita-Begnadigung? Das sagt Profi-Boss Niemeyer

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Naby Keita spielt bei Werder Bremen überhaupt keine Rolle mehr

Seit über einem halben Jahr spielt Naby Keita bei Fußball-Bundesligist Werder Bremen überhaupt keine Rolle mehr, wurde damals im April von der sportlichen Leitung aus dem Kader gestrichen. Mittlerweile hofft der Mittelfeldspieler selbst auf eine Begnadigung durch Cheftrainer Ole Werner, bestätigte diesen Wunsch zuletzt sogar öffentlich. Nun hat Werder Profifußball-Leiter Peter Niemeyer auf entsprechende Meldungen reagiert.

Nach der heftigen 1:4-Auswärtsniederlage bei Borussia Mönchengladbach äußerte sich Niemeyer zum jüngsten Interview von Naby Keita. Dieser hatte gegenüber der "Bild" unter anderem gesagt, dass er sich eine Rückkehr ins Teamtraining bei Werder wünschen würde.

Wortwörtlich hatte der Guineer gesagt: "Es ist nicht meine Entscheidung, dass ich Bremen verlassen soll. Für mich wäre es das Beste, morgen wieder zum Profiteam zu gehören und für Werder Bremen zu spielen", so der 29-Jährige.

Er wurde im April aus dem Kader geschmissen, nachdem er die Busreise zum Auswärtsspiel nach Leverkusen verweigert hatte. Anlass dazu war damals, dass er von Cheftrainer Ole Werner nicht für Werders Startformation nominiert wurde.

Peter Niemeyer schloss in seiner Funktion als Leiter Profifußball nun einmal mehr aus, dass es für den ehemaligen Liverpool-Star noch einmal einen Weg zurück geben könnte.

Keita hat noch Vertrag bis 2026 bei Werder

"Es ist schon so, dass wir ganz klar die Entscheidung getroffen haben, dass er nicht in das Training der ersten Mannschaft zurückkehrt", so der ehemalige Werder-Profi am Sonntagabend.

Niemeyer bestätigte auch, dass diese Entscheidung alleine von Klubseite ausging, der Spieler sich einen zweiten Anlauf beim SVW durchaus vorstellen kann: "Das war kein Konsens zwischen den beiden Parteien. Das war eine Aussage, die wir getätigt haben."

Naby Keita besitzt bei Werder Bremen noch einen laufenden Vertrag bis 2026, hat für Werder allerdings nur einen Startelf-Einsatz in der Bundesliga in seiner Vita stehen.