FC Bayern? BVB? Bayer? Matthäus' Titel-These lässt aufhorchen

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Lothar Matthäus schätzt die Titel-Chancen von FC Bayern, BVB, Bayer Leverkusen und Co. ein

FC Bayern? BVB? Bayer Leverkusen? Wer krönt sich zum deutschen Meister 2025? Für Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus kann es eigentlich nur einen geben.

Der Weltmeister von 1990 sieht den FC Bayern im Titelrennen klar vorne - und das nicht erst nach den starken Leistungen der Münchner auf nationalem Parkett in den letzten Wochen. "Für mich hat es schon vor der Saison nur einen Meisterschaftsfavoriten gegeben, und die Bayern haben meine Prognose aufgrund der bisher gezeigten Leistungen bestätigt", schrieb Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne.

Die Bundesliga sei zwar "keine One-Team-Show", so der 63-Jährige. Die Konkurrenz des FC Bayern hat seiner Ansicht nach aber überwiegend eigene Probleme.

Eintracht Frankfurt mit den formstarken Stürmern Hugo Ekitike und Omar Marmoush sei "ein bisschen die Unbekannte", der VfB Stuttgart zeige angesichts der ungewohnten Dreifachbelastung derzeit "schwankende Leistungen". Beim BVB habe es "Theater" gegeben, RB Leipzig habe "ganz andere Erwartungen" als die Leistung bei der 1:2-Pleite im Top-Spiel gegen die Dortmunder am Samstag.

Lediglich Bayer Leverkusen räumt Matthäus eine Restchance auf die Meisterschaft ein. Die Werkself verfüge über einen "starken Kader und im Verein herrscht Ruhe", konstatierte der 150-malige Nationalspieler. Bayer könne dem FC Bayern "am ehesten noch gefährlich werden. Sie haben eine eingespielte Mannschaft, einen sehr guten Kader und in Xabi Alonso einen Top-Trainer".

Lothar Matthäus: Darum ist der FC Bayern wiedererstarkt

Apropos Trainer: Diesen sieht Matthäus in München als Schlüssel zum Erfolg. Die Verpflichtung von Vincent Kompany als Thomas Tuchels Nachfolger habe dem FC Bayern "gutgetan", so der TV-Experte.

Das "wichtigste Kriterium", die Spielweise der Mannschaft, stimmt in Matthäus' Augen, trotz der beiden Remis in der Liga gegen Leverkusen und Frankfurt sowie der Champions-League-Pleiten gegen Aston Villa und den FC Barcelona. "Dass nach zwei Monaten mit neuem Trainer und neuem System nicht alles perfekt funktioniert, ist klar." Er rechne mit einem Sieg in der Königsklasse gegen Benfica und mache sich "keine Sorgen" um den FC Bayern, betonte Matthäus.