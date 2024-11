Bayern-Gerüchte um Marmoush verdichten sich

IMAGO/Julian Meusel / SVEN SIMON

Omar Marmoush wird beim FC Bayern gehandelt

Kaum überzeugt ein Spieler bei einem anderen Bundesliga-Klub nachhaltig, landet er in der Gerüchteküche auch auf schon auf der Einkaufsliste von Fußball-Rekordmeister FC Bayern. So gerade geschehen bei Omar Marmoush von Eintracht Frankfurt, dem derzeit bei der SGE fast alles gelingt und bei dem sich die Spekulationen um einen möglichen Wechsel nach München nun verdichten.

Es war nur eine Frage der Zeit, bis Omar Marmoush auch beim FC Bayern in den Fokus geraten sollte. Zuvor war der Frankfurter Angreifer, der in dieser Bundesliga-Saison bereits bei zehn Toren und sechs Vorlagen steht, schon beim FC Liverpool Thema, nun also sollen auch die Münchner etwas mehr die Fühler ausgestreckt haben.

Wie "Sky" berichtet gab es gar schon einen "Austausch zwischen den Parteien". Wer genau damit gemeint ist, sagt der Pay-TV-Sender nicht, wohl aber, dass Bayern-Trainer Vincent Kompany und Sportvorstand Max Eberl federführend sein sollen im Werben um den Mittelstürmer. Eberl sei gar "in großer Fan", heißt es.

Man verfolge Marmoush schon länger, habe sich zuletzt über die Planungen des Offensivmannes erkundigt, alles sei aber noch "in einer frühen Phase".

Konkrete Verhandlungen mit den Verantwortlichen von Eintracht Frankfurt soll es demnach noch nicht gegeben haben, dafür aber die Information, dass die SGE gerne 50 bis 60 Millionen Euro für ihr Sturm-Juwel hätte, das vertraglich noch bis Mitte 2027 an die Adlerträger gebunden ist und keine Ausstiegsklausel besitzt.

FC Bayern beobachtet, Frankfurt will verlängern

Am liebsten wollen die Frankfurt-Bosse den Vertrag mit Marmoush verlängern, das dürfte auf der Hand liegen, allerdings soll der begehrte 25-Jährige derzeit zögern, sich noch langfristiger zu binden.

Kein Wunder also, dass es zum aktuellen Stand "komplett offen" sein soll ob Marmoush in der nächsten Saison noch das Trikot der Eintracht trägt angesichts all der Werbeversuche noch größerer Klubs. Könnte der Ägypter in Liverpool doch Nachfolger seines Landsmannes Mohamed Salah werden oder eben beim deutschen Branchenprimus für Tore sorgen.

Auch "Bild" spekulierte jüngst, dass sich der Stürmer auf die Liste des FC Bayern geschossen haben könnte.