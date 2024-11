Längerer Ausfall? So steht es um ein Kobel-Comeback

IMAGO/Ralf Treese//DeFodi Images

BVB-Keeper Gregor Kobel verletzte sich gegen den VfL Wolfsburg

Beim Aus im DFB-Pokal zog sich BVB-Keeper Gregor Kobel eine muskuläre Verletzung zu, die einen Ausfall beim Bundesliga-Heimspiel gegen RB Leipzig nach sich zog. Auch das Champions-League-Spiel gegen Sturm Graz am Dienstagabend wird er verpassen. Nun sind Hintergründe zur Blessur des Schweizers durchgesickert.

Borussia Dortmund hat mit akuten Verletzungssorgen zu kämpfen. Die Startelf der Westfalen am Dienstagabend (21:00 Uhr) in der Champions League gegen Sturm Graz stellt sich beinahe von selbst auf. Gegen den Meister Österreichs wird auch Gregor Kobel nicht zur Verfügung stehen.

Der Schweizer Nationalkeeper hatte sich im Pokalspiel beim VfL Wolfsburg eine Blessur zugezogen. Laut "Bild" soll dabei auch etwas Blut in den Oberschenkel eingelaufen sein, was dazu führte, dass die BVB-Ärzte dem ehemaligen Stuttgarter eine etwas längere Ruhepause verordnen mussten.

Kobel wollte dem Bericht der Boulevardzeitung zufolge bereits beim Topspiel gegen RB Leipzig am vergangenen Samstag wieder zwischen den Pfosten stehen. Im Falle eines Einsatzes gegen die Sachsen sei das Risiko einer Verschlimmerung der Verletzung zu hoch gewesen.

BVB: "Fantastischer Torwart" ersetzt Gregor Kobel

Demnach hätte dem BVB-Schlussmann im schlimmsten Fall durch einen Faser- oder gar Bündelriss ein mehrwöchiger Ausfall gedroht. Läuft alles nach Plan, dann kehrt der 26-Jährige am kommenden Samstag in Mainz wieder in die Startelf der Dortmunder zurück.

Beim Spiel in der Königsklasse gegen Sturm Graz wird also noch einmal Alexander Meyer das BVB-Tor hüten müssen. Der routinierte Ersatzmann zeigte bereits gegen die Roten Bullen eine souveräne Leistung. Dafür gab es im Anschluss ein großes Lob von Cheftrainer Nuri Sahin.

"Er ist ein außergewöhnlicher Charakter, ein Teamplayer. Er ist sehr beliebt in der Mannschaft und seine Qualitäten haben sich am Wochenende gezeigt. Er ist ein fantastischer Torwart und Spieler! Der immer da ist, wenn er gebraucht wird", so der 36-Jährige.