Erst torlos, jetzt verletzt: Hallers Absturz geht weiter

IMAGO/Dennis Agyeman

Vom BVB nach Spanien verliehen: Sébastien Haller

Durchaus überraschend verließ Sebastien Haller den BVB am Deadline Day des vergangenen Sommers Richtung Spanien, wo er sich auf Leihbasis dem Aufsteiger CD Leganes anschloss. Bislang hat sich der Neustart in LaLiga für den Angreifer allerdings nicht ausgezahlt. Erst lief es sportlich nicht rund, jetzt hat sich der 30-Jährige auch noch verletzt.

Nach sieben Einsätzen für CD Leganes wartet Sebastien Haller noch immer auf seinen ersten Scorerpunkt. Fünf Mal durfte der ivorische Nationalspieler starten, blieb dabei aber weitestgehend glücklos.

Schon in Dortmund hatte sich Haller zuvor schwer getan, seinen Rhythmus zu finden. Obwohl in Niclas Füllkrug und Youssoufa Moukoko zwei Sturmkonkurrenten abgegeben wurden, sah der Routinier neben den neu verpflichteten Serhou Guirassy und Maximilian Beier offensichtlich kaum Chancen auf regelmäßige Spielpraxis.

Die Hoffnungen aller Beteiligten auf einen Turnaround in Spanien erfüllten sich bis hierhin jedoch nicht. Haller, der 2022 kurz nach seinem Wechsel zum BVB eine Krebsdiagnose erhalten hatte und in der Folge monatelang fehlte, musste am vergangenen Wochenende im Ligaspiel gegen den FC Girona (3:4) wegen einer Oberschenkelverletzung zuschauen. Wie lange seine Zwangspause noch dauern wird, ist unklar.

Argumente für einen neuen Anlauf bei der Borussia, bei der Haller noch bis 2026 unter Vertrag steht, kann der gebürtige Franzose derzeit also nicht sammeln. Eine sportliche Perspektive in Dortmund dürfte er - Stand jetzt - nicht haben.

Sebastien Haller beim BVB nur eine Halbserie gesetzt

Ursprünglich hatte Haller, der für 31 Millionen Euro von Ajax Amsterdam gekommen war, den Verlust von Erling Haaland auffangen sollen. Nachdem er den Hodenkrebs besiegt hatte, kehrte er 2023 erstaunlich schnell auf den Rasen zurück und lieferte eine starke Rückserie, die beinahe in der BVB-Meisterschaft ihren Höhepunkt fand.

Seither ging es für Haller allerdings stetig bergab, selbst bei Abstiegskandidat Leganes will wenig funktionieren. Ob im Winter womöglich gar ein Leihabbruch in Frage kommen könnte, ist nicht bekannt.