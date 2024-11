Schalke verkündet überraschende Personal-Entscheidung

IMAGO/Revierfoto

Youri Mulder (r.) wird Direktor Profifußball beim FC Schalke 04

Überraschende Personal-Entscheidung beim FC Schalke 04: Ex-Profi Youri Mulder übernimmt interimsweise den Posten als Direktor Profifußball und folgt damit auf den entlassenen Marc Wilmots.

Wie die Königsblauen mitteilten, lässt Mulder sein Amt im Aufsichtsrat des abstiegsbedrohten Zweitligisten ruhen, um sich ganz seiner neuen Aufgabe zu widmen. Der 55-Jährige solle dabei helfen, dass der Lizenzbereich in den kommenden Monaten "schlagkräftig und mit starker Stimme nach innen und außen auftreten" könne, hieß es in dem Statement.

Mulder soll seine Arbeit offiziell in der kommenden Länderspielpause aufnehmen und eng mit Kaderplaner Ben Manga zusammenarbeiten, hieß es. Er fungiert künftig als Ansprechpartner für das Trainerteam und die Mannschaft sowie den Staff.

"Wir sind zu der Überzeugung gekommen, die aktuell freie Stelle in der sportlichen Führung interimistisch zu besetzen, um die Arbeit im Profileistungszentrum bestmöglich zu unterstützen. Youri ist mit Blick auf die kommenden Wochen aus unserer Sicht der beste Kandidat für die Aufgabe", sagte S04-Vorstandschef Matthias Tillmann.

Mulder bringe "großen fußballerischen Sachverstand und jahrzehntelange Erfahrung im Profifußball mit, kann deshalb sofort loslegen und wird mit seiner positiven Energie auch eine verbesserte Dynamik in die Kabine bringen". Der Eurofighter von 1997 werde "den Mitarbeitenden als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, um ihnen Orientierung und Unterstützung geben zu können, gerade in der Zusammenarbeit in den Schnittstellen", betonte Tillmann.

FC Schalke 04 sucht weiter nach neuem Sportchef

"Für mich war sofort klar, dass ich mit anpacken möchte", sagte Mulder. "Die Situation, in der wir uns aktuell befinden, ist bekannt, der stellen wir uns. Um das klar und deutlich zu sagen: Wir sind überzeugt davon, dass wir mit Kees van Wonderen die Trendwende schaffen werden. Das mache ich in internen Gesprächen und auch im Austausch mit der Öffentlichkeit."

Die Suche nach einer dauerhaften Besetzung des Sportchefpostens läuft indes weiter, wie Schalke ebenfalls verkündete. Auf welcher Hierarchieebene dieser angesiedelt sein wird, ist offen.

"Es sind verschiedene Optionen denkbar, zum Beispiel weiterhin auf der Direktorenebene, aber auch die Wiedereinführung eines Sportvorstands ist möglich. Das werden wir abhängig machen von der Auswahl der Kandidaten, die für uns verfügbar sind und sich für Schalke begeistern. Dies geschieht in Abstimmung zwischen Aufsichtsrat und Vorstand", sagte Aufsichtsratschef Axel Hefer.