Werder Bremen denkt über Leihe von Transfer-Flop nach

IMAGO/RHR-FOTO

Kommt bei den Profis von Werder Bremen kaum zum Einsatz: Isak Hansen-Aarøen

Erst im Februar 2024 war Isak Hansen-Aarøen von Manchester United zu Werder Bremen gewechselt. Nicht einmal ein Jahr später stehen die Zeichen schon wieder auf Abschied.

Laut "Sky" ist Isak Hansen-Aarøen ein Kandidat für eine Leihe im Winter. Entsprechende Gedankenspiele bestätigte Profifußball-Leiter Peter Niemeyer gegenüber der "Bild". "Wir werden in der Winterpause seine Situation gemeinsam mit ihm besprechen. Es gibt mehrere Lösungsansätze", sagte der Ex-Spieler.

Bei den Profis von Werder Bremen kam der 20-jährige offensive Mittelfeldspieler in dieser Saison noch gar nicht zum Einsatz. Zuletzt stand der Norweger für die Reservemannschaft in der Regionalliga Nord auf dem Platz. Beim 1:1 gegen den VfB Lübeck steuerte der Youngster prompt einen Treffer bei.

Eine dauerhafte Degradierung von Hansen-Aarøen zur U23 ist allerdings nicht geplant. "Ich denke, dass es wichtig ist, Woche für Woche 90 Minuten zu spielen", sagte Niemeyer und betonte: "Daher muss man abwägen, ob es in der U23 auf Dauer der richtige Weg wäre. Eigentlich ist für ihn der nächste Schritt, im Profibereich Fuß zu fassen."

Hansen-Aarøen bei Werder Bremen "Teil der ersten Mannschaft"

Der Profifußball-Leiter ergänzte: "Es ist ganz klar, dass er punktuell in der U23 zum Einsatz kommt, wenn es passt. Weil es wichtig ist, auf Spielzeit zu kommen. Isak ist ein Teil der ersten Mannschaft und wird, wenn es der Kader hergibt, auch im Kader sein."

Hansen-Aarøen war am Deadline Day des Wintertransferfensters von der zweiten Mannschaft von Manchester United zu Werder Bremen gewechselt. 250.000 Euro wechselten damals den Besitzer.

In der Rückrunde der vergangenen Saison stand der norwegische U21-Nationalspieler noch für drei Kurzeinsätze in der Bundesliga auf dem Platz. In die Scorerliste konnte er sich dabei aber nicht eintragen.

Vertraglich ist Hansen-Aarøen noch bis 2027 an Werder Bremen gebunden.