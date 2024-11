"Erwarte noch mehr": Sahin zuletzt "nicht zufrieden" mit Malen

IMAGO/RHR-FOTO

Donyell Malen avancierte zum BVB-Matchwinner gegen Sturm Graz

Donyell Malen wurde beim 1:0-Sieg von Borussia Dortmund in der Champions League gegen Sturm Graz zum Matchwinner. Trainer Nuri Sahin erwartet jedoch "noch mehr" vom nicht immer unumstrittenen BVB-Profi.

Bei seiner Einwechslung in der 67. Minute habe er Malen mit auf den Weg gegeben, er solle "Intensität reinbringen", betonte Sahin bei "DAZN". Das gelang dem 25 Jahre alten Niederländer durchaus. Er belohnte sich mit dem späten Siegtreffer in der 85. Minute.

Beim Pokal-Aus gegen den VfL Wolfsburg sei er mit Malens Leistung "nicht zufrieden" gewesen, betonte Sahin. Daher erhielt dieser sowohl gegen Graz als auch im Top-Spiel gegen RB Leipzig am Samstag (2:1) kein Startelf-Mandat. Malen sei dennoch "ein sehr wichtiger Spieler" für seine Mannschaft, stellte der BVB-Coach klar.

"Er muss in diesem Jahr einfach wieder Gas geben", forderte Sportdirektor Sebastian Kehl von Malen. Gegen Graz habe der Flügelstürmer "viele gute Aktionen gehabt", so der BVB-Manager. "Das wird ihm Selbstvertrauen geben."

Kehl: BVB agiert "fußballerisch gut", aber ...

Gegen Graz habe das Team vor allem vor der Pause "fußballerisch gut agiert", erklärte Kehl. "Nur der letzte Ball hat mir nicht gefallen." Der Außenseiter aus Österreich habe dem BVB in der zweiten Halbzeit dann "das Leben recht schwer gemacht".

Kehl ergänzte: "Wir haben in den letzten Wochen Körner gelassen, und das hat man in den letzten Minuten des Spiels auch gemerkt. Dass die Mannschaft dieses Spiel am Ende doch noch gewinnt, ist hochverdient und zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind."

"Du musst das 1:0 machen, dann geht das Tor auf, das haben wir nicht geschafft", sagte Sahin, betonte aber: "Ich bin sehr froh, dass wir klar geblieben sind und das Ding gezogen haben. Am Ende belohnt man sich, und das freut mich."

"Einmal müssen wir noch", sagte der Übungsleiter des BVB mit Blick auf das Bundesligaspiel am kommenden Samstag beim FSV Mainz 05. Nach der darauf folgenden Länderspielpause, so hofft er, wird sich die Personalnot verkleinert haben - "und dann geht's richtig los für uns".