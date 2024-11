BVB hat Transfer-Flirt aus dem Sommer weiter im Blick

IMAGO/Stphane GUIOCHON

Rayan Cherki wird erneut mit dem BVB in Verbindung gebracht

Im Sommer stand Rayan Cherki übereinstimmenden Medienberichten zufolge kurz vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund. Doch schlussendlich konzentrierten sich die BVB-Bosse auf andere Spieler. Dennoch bleibt der Franzose offenbar im Blickfeld der Westfalen.

Transfer-Experte Ekrem Konur vermeldet via X (ehemals Twitter), dass der Bundesligist den Offensivmann nach seinem gescheiterten Sommer-Wechsel weiterhin beobachtet. Demnach haben auch der FC Fulham, Newcastle United, Lazio Rom und Betis Sevilla Interesse an einer Verpflichtung des 21-Jährigen in Diensten von Olympique Lyon.

Im Sommer stand eine Ablöse von rund 15 Millionen Euro für den französischen Olympia-Teilnehmer im Raum. Paris Saint-Germain wurde neben dem BVB als heißester Kandidat für eine Verpflichtung des Angreifers gehandelt. Ein Wechsel nach Dortmund scheiterte an den finanziellen Möglichkeiten der Schwarz-Gelben.

Wird es zwischen dem BVB und Cherki nochmal heiß?

Die "Bild" hatte damals berichtet, dass sich der BVB zwischen einer Verpflichtung von Cherki oder Rechtsverteidiger Yan Couto entscheiden musste und bekanntermaßen den Brasilianer wählte. Cherki wäre nur nochmal zur Option geworden, hätte man im Werben um Pascal Groß von Brighton & Hove Albion keinen Erfolg gehabt.

Zuvor hatte Borussia Dortmund sogar "eine grundsätzliche mündliche Einigung" mit dem offensiven Mittelfeldspieler erzielt. Diese wurde allerdings hinfällig, da sich die BVB-Bosse entschieden, Transfers für andere Kader-Schwachstellen eine höhere Priorität zuzuteilen.

Klappt es mit einer Cherki-Verpflichtung nun im zweiten Anlauf? Bei Olympique Lyon steht der Silbermedaillengewinner von Paris nur noch bis 2025 unter Vertrag, sodass eine Winter-Ablöse vergleichsweise niedrig ausfallen dürfte. Nach der Saison wäre der Franzose sogar ablösefrei zu haben.