Medizinischer Notfall: Bayern-Fans stellen Support ein

IMAGO/Philipp Kresnik / SPP

Auf der Tribüne kam es zu einem Notfall

Mit dem verspäteten Anpfiff brodelte es in der Südkurve, die treuesten Fans des FC Bayern stimmten ausgelassen ihren "Europapokal"-Hit an - doch plötzlich verstummten sie.

"Aufgrund eines medizinischen Notfalls auf der Tribüne gibt es aktuell keine Fan-Gesänge der Bayern-Anhänger", teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister im Laufe der ersten Halbzeit des Champions-League-Spiels gegen Benfica Lissabon am Mittwochabend mit.

Auf SID-Anfrage bestätigte der FC Bayern in der Halbzeitpause, dass eine Person mehrfach reanimiert und unter Reanimation abtransportiert werden musste. Der Einsatz spielte sich am Aufgang zu Block 226 im Mittelrang ab, in der rechten Ecke oberhalb der Südkurve.

Nach gut einer halben Stunde Spielzeit machte einer der Vorsänger (Capo) in der Südkurve via Mikrofon eine Ansage, um die Fans zu informieren. Daraufhin wurden alle Fahnen eingerollt und aus dem Block geschafft sowie die Unterstützung aus diesem Bereich endgültig eingestellt.