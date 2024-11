Gladbach-Boss bewertet jüngste Entwicklung unter Seoane

IMAGO/Norbert Jansen / fohlenfoto

Gerardo Seoane (l.) sitzt in Gladbach wieder fester im Sattel

Borussia Mönchengladbach hat unter Cheftrainer Gerardo Seoane in der Fußball-Bundesliga die Kurve bekommen. Zehn Punkte holten die Fohlen aus den letzten fünf Spielen und verbesserten sich in die obere Tabellenhälfte. Entsprechend lobende Worte gab es jüngst von Sport-Geschäftsführer Roland Virkus.

Gerardo Seoane saß nach dem Start in seine zweite Saison als Gladbacher Cheftrainer alles andere als fest im Sattel. Nach vier Pleiten an den ersten sechs Spieltagen wuchs der Unmut in der eigenen Anhängerschaft, erste Rufe nach personellen Veränderungen wurden bereits lauter.

Doch spätestens mit den jüngsten Heimsiegen gegen Heidenheim (3:2) und Werder Bremen (4:1) verstummten diese Stimmen fürs Erste.

Bestätigt sieht sich VfL-Macher Roland Virkus. Der Sport-Geschätsführer der Gladbacher hielt an dem Schweizer Coach fest und betonte gegenüber "Bild" einmal mehr, seiner Ansicht nach damit richtig gehandelt zu haben.

"Gerardo ist mit der Mannschaft momentan genau in dem Korridor, den wir als Ziel ausgegeben haben", so der 57-Jährige über den aktuellen neunten Tabellenplatz der Fohlenelf, die nur noch drei Punkte Rückstand auf einen Champions-League-Platz hat.

Gladbach-Boss lobt fußballerische Entwicklung der letzten Wochen

Virkus lobte vor allem die fußballerische Entwicklung in den vergangenen Spielen: "Es geht in vielen Teilbereichen in eine positive Richtung. Das passiert in kleinen Schritten. Manche lassen sich derzeit an der Tabelle und an diversen statistischen Daten ablesen, andere sind für viele noch nicht so sichtbar."

In den kommenden Wochen gehe es für Borussia Mönchengladbach darum, mit neuer Konstanz in den Leistungen weitere positive Resultate einzufahren. Die verbleibenden Aufgaben in der Bundesliga im Kalenderjahr 2024 lauten dabei Borussia Dortmund (H), Holstein Kiel (H) und TSG Hoffenheim (A).