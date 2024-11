Kritik an Kompany "totaler Blödsinn"

IMAGO/Markus Ulmer

Vincent Kompany ist seit Sommer 2024 Trainer des FC Bayern

Der offensive Spielstil von Vincent Kompany brachte bereits einige Kritiker auf den Plan. Der ehemalige Assistenz-Trainer Hermann Gerland nahm den Coach des FC Bayern nun in Schutz.

"Das ist totaler Blödsinn", stellte Gerland mit Blick auf die Kompany-Kritik im Interview mit "Sport1" klar und ergänzte: "Wenn Bayern nicht gewinnt, gibt es immer Aufregung. Dann ist es völlig normal, dass irgendein Zeug geschrieben wird. Daran muss sich Kompany noch gewöhnen. Er sollte sich davon bloß nicht beirren lassen."

In den Spielen, in denen der FC Bayern nicht gewonnen hat, habe der Klub trotzdem "super gespielt". "Wenn Bayern nicht offensiv spielt, wer soll dann in Deutschland offensiv spielen?", hob Gerland hervor.

Von Kompany schwärmte der 70-Jährige in höchsten Tönen. "Er hat Qualität, ganz einfach. Die Verantwortlichen haben sich bestimmt über ihn informiert. Er ist empathisch und hat einen Draht zur Mannschaft. Ähnliche Qualitäten hatte Hansi Flick. Kompany hat wirklich tolle Spieler und stellt sie gut ein", lobte er den Belgier.

Der neue Bayern-Coach würde "alle bei Laune halten". "Er hat mit Pep Guardiola zusammengearbeitet und ist im fachlichen wie im menschlichen Bereich einfach stark. Kompany und Flick sind sich sehr ähnlich", merkte Gerland weiter an.

Gerland rechnet mit Double des FC Bayern

Dem FC Bayern traut der Co-Trainer der deutschen U21-Natioanalmannschaft in dieser Saison wieder mehrere Titel zu.

"Bayern hat die beste Mannschaft. Sie haben überragende Spieler und einen überragenden Trainer. Sie werden erfolgreich sein", kündigte Gerland an: "Für mich ist der FC Bayern haushoher Favorit auf den Titel. Triple will ich nicht sagen, aber Meisterschaft und Pokal gehen nach München. Ich freue mich sehr, dass es so gut läuft."

In der Bundesliga liegt der FC Bayern nach neun Spieltagen mit 23 Punkten an der Tabellenspitze. In der Champions League rangieren die Münchner auf Platz 17.