Van Wonderen spricht über Druck beim FC Schalke 04

Kees van Wonderen will mit dem FC Schalke 04 den ersten Dreier einfahren

Dem FC Schalke 04 droht in der 2. Bundesliga am Sonntag gegen Jahn Regensburg der Absturz auf den letzten Tabellenplatz. Der Druck ist dementsprechend groß. Trainer Kees van Wonderen will die Kritik vor dem Kellerduell nicht zu sehr an sich heranlassen.

Er spüre, "dass ich bei einem großen Verein arbeite, da gibt es viele Meinungen", sagte van Wonderen vor der richtungsweisenden Partie gegen Jahn Regensburg (Sonntag, 13:30 Uhr im Live-Ticker bei sport.de).

Van Wonderen konnte seit seiner Amtsübernahme im Oktober erst einen Punkt aus drei Zweitligaspielen mit dem FC Schalke 04 holen. Im DFB-Pokal war in der 2. Runde gegen den FC Augsburg (0:3) Schluss.

FC Schalke 04 droht Platz 18

Der FC Schalke 04 rangiert in der 2. Bundesliga aktuell auf dem 17. Platz, da Eintracht Braunschweig am Freitagabend überraschend gegen den Hamburger SV gewann und die Knappen überholte. Bei einer Niederlage gegen Schlusslicht Jahn Regensburg droht die Rote Laterne.

Die beiden Offensivakteure Moussa Sylla und Christopher Antwi-Adjei werden nach überstandenen Verletzungen am Sonntag wieder im Schalker Kader stehen, wie van Wonderen auf der Pressekonferenz am Freitagnachmittag verriet.

Van Wonderen freut sich über Rückendeckung auf Schalke

Dem Niederländer wurde bei den Königsblauen zuletzt öffentlich das Vertrauen ausgesprochen. Das tue "natürlich immer gut", sagte van Wonderen zur Rückendeckung durch Vorstandschef Matthias Tillmann und Interims-Sportdirektor Youri Mulder. "Das sind Leute, die jeden Tag am Platz sind und sehen, wie ich meine Arbeit mache", meinte der 55-Jährige.

"Wenn die Abstimmung zwischen allen gut ist, wird das Spiel besser, und dann werden auch die Ergebnisse kommen", blickte van Wonderen voraus, gestand gleichzeitig jedoch auch: "Aber dieser Moment muss schnell kommen."

Van Wonderen weiß um die Wichtigkeit der kommenden Aufgabe gegen Regensburg. Der Jahn reist nach dem 1:0-Heimerfolg gegen den SV Elversberg mit neuem Selbstvertrauen nach Gelsenkirchen.