Ryan Babel beendet Karriere

AFP/SID/OZAN KOSE

Ryan Babel hat seine Karriere beendet

Der ehemalige niederländische Fußball-Nationalspieler Ryan Babel hat seine Karriere beendet.

"Falls es noch nicht deutlich war: Danke, Fußball", schrieb der 37-Jährige in den Sozialen Medien.

In den Jahren 2011 und 2012 hatte der Angreifer insgesamt 46 Einsätze (fünf Tore) für die TSG Hoffenheim in der Bundesliga absolviert, zuletzt war er 2023 in der Türkei für Eyüpspor aktiv.

Mit Babel ist nun auch der letzte Spieler des Oranje-Teams, das es 2010 bei der Weltmeisterschaft in Südafrika bis ins Finale schaffte, zurückgetreten. Er trug zwischen 2005 und 2021 in 69 Spielen das Trikot der Elftal.

Während seiner Laufbahn stand er dreimal beim niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam unter Vertrag, im Ausland lief er unter anderem für den FC Liverpool und Galatasaray Istanbul auf.